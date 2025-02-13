Песков: детали будущей встречи Путина и Трампа предстоит проработать

Путин и Трамп провели свой первый с 2020 г. телефонный разговор 12 февраля, беседа продолжалась около полутора часов. По словам Пескова, лидеры обсуждали вопросы обмена граждан России и США, урегулирования конфликта в Украине, а также возможность личной встречи. После разговора с Путиным американский президент допустил, что с большой долей вероятности их первая встреча состоится в Саудовской Аравии. при этом он уточнил, что дата и место первой совместной встречи пока не определены, но она может состояться в ближайшее время.