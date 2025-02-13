Песков: детали будущей встречи Путина и Трампа предстоит проработать
Детали будущей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа будут проработаны, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, правда ли, что встреча двух лидеров состоится в Саудовской Аравии.
«Предстоит еще проработать детали. Условились главы государств вчера в ходе телефонного разговора, что и они сами продолжат контакты, они будут ориентироваться на отдельную встречу и также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу», – сказал Песков.
По его словам, эта работа начнется быстро, но для того, чтобы говорить о месте и сроках встречи, нужно дождаться наработок, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Путин и Трамп провели свой первый с 2020 г. телефонный разговор 12 февраля, беседа продолжалась около полутора часов. По словам Пескова, лидеры обсуждали вопросы обмена граждан России и США, урегулирования конфликта в Украине, а также возможность личной встречи. После разговора с Путиным американский президент допустил, что с большой долей вероятности их первая встреча состоится в Саудовской Аравии. при этом он уточнил, что дата и место первой совместной встречи пока не определены, но она может состояться в ближайшее время.
Российские политики остались довольны тем, что разговор Путина и Трампа состоялся. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, любой диалог – лучше, чем его отсутствие. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что беседа двух лидеров заложила основу для дальнейших контактов, в каждом из которых будут свой смысл и своя перспектива, а замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко назвал беседу Путина и Трампа «большим событием».
Вместе с тем Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что европейские официальные лица не были заранее предупреждены о телефонном разговоре Трампа и Путина и сам факт их беседы ошеломил союзников США.