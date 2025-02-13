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Захарова высмеяла санкции СНБО против Порошенко

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала введение Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) санкций против экс-главы Украины Петра Порошенко «жабагадюкингом». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

12 февраля издание Forbes Ukraine со ссылкой на осведомленные источники, один из которых присутствовал на заседании СНБО, сообщало, что совет ввел санкции против Порошенко. Один из собеседников издания предполагал, что речь может идти о статье «государственная измена».

Порошенко ответил на решение СНБО в своем Telegram-канале. По словам экс-президента Украины, СНБО принял «антиконституционное, политически мотивированное решение».

19 января украинское издание «Страна» со ссылкой на источники писало о том, что офис Зеленского обсуждает введение санкций против Порошенко. По словам источника, обвинения Порошенко в политических преследованиях со стороны Зеленского могут стать «постоянной точкой напряжения в и без того непростых отношениях с ЕС на фоне непонятных перспектив продолжения поддержки со стороны США». Он добавил, что «более перспективными» в офисе Зеленского считают разработку уголовных дел против Порошенко, где есть «сильная доказательная база и которые будут очень имиджево для него болезненными».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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