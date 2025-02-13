Захарова высмеяла санкции СНБО против Порошенко

19 января украинское издание «Страна» со ссылкой на источники писало о том, что офис Зеленского обсуждает введение санкций против Порошенко. По словам источника, обвинения Порошенко в политических преследованиях со стороны Зеленского могут стать «постоянной точкой напряжения в и без того непростых отношениях с ЕС на фоне непонятных перспектив продолжения поддержки со стороны США». Он добавил, что «более перспективными» в офисе Зеленского считают разработку уголовных дел против Порошенко, где есть «сильная доказательная база и которые будут очень имиджево для него болезненными».