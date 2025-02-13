ЕС продолжит вводить санкции против России в сфере энергетики
ЕС продолжит вводить санкции против России в сфере энергетики, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.
«Я не знаю, что на уме у США относительно энергетики, но у нас есть пакеты санкций, и сейчас обсуждается 16-й пакет санкций, который также затрагивает энергетику», – сказала она на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по ТАСС).
Страны ЕС после начала спецоперации на Украине ввели против России 15 пакетов санкций. Сейчас европейские государства обсуждают введение 16-го пакета. Предполагалось, что рестрикции будут утверждены к третьей годовщине боев на Украине и могут затронуть 70 танкеров, а также поэтапный запрет на импорт российского алюминия, писал Bloomberg.
27 января министры иностранных дел Евросоюза согласовали продление санкций против России еще на полгода. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас тогда заявила, что продление санкций продолжит лишать Москву доходов для финансирования военной операции на Украине.
10 января минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», меры затронули и зарубежные структуры – в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированную в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро». 12 февраля президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Стороны обсудили, в частности, тему урегулирования конфликта на Украине, Ближний Восток и энергетику.