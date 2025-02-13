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ЕС продолжит вводить санкции против России в сфере энергетики

Ведомости

ЕС продолжит вводить санкции против России в сфере энергетики, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.

«Я не знаю, что на уме у США относительно энергетики, но у нас есть пакеты санкций, и сейчас обсуждается 16-й пакет санкций, который также затрагивает энергетику», – сказала она на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по ТАСС).

Страны ЕС после начала спецоперации на Украине ввели против России 15 пакетов санкций. Сейчас европейские государства обсуждают введение 16-го пакета. Предполагалось, что рестрикции будут утверждены к третьей годовщине боев на Украине и могут затронуть 70 танкеров, а также поэтапный запрет на импорт российского алюминия, писал Bloomberg.

27 января министры иностранных дел Евросоюза согласовали продление санкций против России еще на полгода. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас тогда заявила, что продление санкций продолжит лишать Москву доходов для финансирования военной операции на Украине.

10 января минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», меры затронули и зарубежные структуры – в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированную в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро». 12 февраля президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Стороны обсудили, в частности, тему урегулирования конфликта на Украине, Ближний Восток и энергетику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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