Алжир стал первым покупателем российских Су-57

12 ноября 2024 г. гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха говорил, что за Су-57 «сформировалась очередь» из долгосрочных партнеров России. В «Ростехе» сообщали, что эти истребители поставляются Воздушно-космическим силам России и активно применяется в военных действиях на Украине.