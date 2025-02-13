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Алжир стал первым покупателем российских Су-57

Ведомости

Алжир подтвердил покупку российских истребителей пятого поколения Су-57Э и стал первым зарубежным покупателем этих самолетов. Об этом пишет портал Defense Arabic.

По данным алжирских СМИ, поставка истребителей планируется в конце 2025 г. В настоящий момент алжирские пилоты проходят обучение в России.

10 февраля генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на выставке Aero India 2025 объявил, что первый заказчик за рубежом получит истребитель Су-57 и приступит к его эксплуатации в 2025 г.

12 ноября 2024 г. гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха говорил, что за Су-57 «сформировалась очередь» из долгосрочных партнеров России. В «Ростехе» сообщали, что эти истребители поставляются Воздушно-космическим силам России и активно применяется в военных действиях на Украине.

Американский журнал Military Watch писал, что Су-57 высокоэффективны в работе в районах высокого скопления средств ПВО. Повысить малозаметность истребителей, в частности, помог новый вариант двигателя АL-51F-1. Журнал предположил, что АL-51F-1 обеспечит самолет самой высокой тягой среди всех истребителей в мире, не считая китайского J-20, который, как ожидается, скоро будет оснащен двигателем WS-15 нового поколения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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