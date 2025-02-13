Алжир стал первым покупателем российских Су-57
Алжир подтвердил покупку российских истребителей пятого поколения Су-57Э и стал первым зарубежным покупателем этих самолетов. Об этом пишет портал Defense Arabic.
По данным алжирских СМИ, поставка истребителей планируется в конце 2025 г. В настоящий момент алжирские пилоты проходят обучение в России.
10 февраля генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на выставке Aero India 2025 объявил, что первый заказчик за рубежом получит истребитель Су-57 и приступит к его эксплуатации в 2025 г.
12 ноября 2024 г. гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха говорил, что за Су-57 «сформировалась очередь» из долгосрочных партнеров России. В «Ростехе» сообщали, что эти истребители поставляются Воздушно-космическим силам России и активно применяется в военных действиях на Украине.
Американский журнал Military Watch писал, что Су-57 высокоэффективны в работе в районах высокого скопления средств ПВО. Повысить малозаметность истребителей, в частности, помог новый вариант двигателя АL-51F-1. Журнал предположил, что АL-51F-1 обеспечит самолет самой высокой тягой среди всех истребителей в мире, не считая китайского J-20, который, как ожидается, скоро будет оснащен двигателем WS-15 нового поколения.