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В США обратили внимание на эффективность российских Су-57 в зонах ПВО

Ведомости

Истребители Су-57 Военно-воздушных сил РФ высокоэффективны в работе в районах высокого скопления средств противовоздушной обороны (ПВО), пишет американский журнал Military Watch.

«Российские ВВС продемонстрировали высокую уверенность в возможностях скрытности Су-57 и развернули истребители для высокоинтенсивных боевых действий в частях украинского театра военных действий с особенно высокой концентрацией украинских ПВО», – говорится в материале.

Повысить малозаметность СУ-57, в частности, помог новый вариант двигателя АL-51F-1. Журнал также выразил предположение, что АL-51F-1 обеспечит Су-57 самой высокой тягой среди всех истребителей в мире, не считая китайского J-20, который, по ожиданиям, скоро будет оснащен двигателем WS-15 нового поколения.

12 ноября гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха заявил, что за российскими истребителями пятого поколения Су-57 «сформировалась очередь» из долгосрочных партнеров России. В «Ростехе» тогда сообщали, что Су-57 поставляется Воздушно-космическим силам России и активно применяется в зоне боевых действий на Украине.

24 ноября главный конструктор Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого (входит в ОАК) Олег Панков сообщал, что в 2025 г. планируется запуск серийного производства российских истребителей Су-30 с новыми двигателями. Панков уточнил, что на истребители будут устанавливать двигатели, аналогичные тем, что встраиваются в самолеты Су-35 и Су-57.

В июле 2023 г. первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявлял, что госкорпорация вдвое увеличила выпуск для нужд Минобороны истребителей СУ-30, Су-34 и Су-35, показавших высокую эффективность в зоне проведения спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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