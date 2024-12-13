В США обратили внимание на эффективность российских Су-57 в зонах ПВО
Истребители Су-57 Военно-воздушных сил РФ высокоэффективны в работе в районах высокого скопления средств противовоздушной обороны (ПВО), пишет американский журнал Military Watch.
«Российские ВВС продемонстрировали высокую уверенность в возможностях скрытности Су-57 и развернули истребители для высокоинтенсивных боевых действий в частях украинского театра военных действий с особенно высокой концентрацией украинских ПВО», – говорится в материале.
Повысить малозаметность СУ-57, в частности, помог новый вариант двигателя АL-51F-1. Журнал также выразил предположение, что АL-51F-1 обеспечит Су-57 самой высокой тягой среди всех истребителей в мире, не считая китайского J-20, который, по ожиданиям, скоро будет оснащен двигателем WS-15 нового поколения.
12 ноября гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха заявил, что за российскими истребителями пятого поколения Су-57 «сформировалась очередь» из долгосрочных партнеров России. В «Ростехе» тогда сообщали, что Су-57 поставляется Воздушно-космическим силам России и активно применяется в зоне боевых действий на Украине.
24 ноября главный конструктор Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого (входит в ОАК) Олег Панков сообщал, что в 2025 г. планируется запуск серийного производства российских истребителей Су-30 с новыми двигателями. Панков уточнил, что на истребители будут устанавливать двигатели, аналогичные тем, что встраиваются в самолеты Су-35 и Су-57.
В июле 2023 г. первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявлял, что госкорпорация вдвое увеличила выпуск для нужд Минобороны истребителей СУ-30, Су-34 и Су-35, показавших высокую эффективность в зоне проведения спецоперации.