В США обратили внимание на эффективность российских Су-57 в зонах ПВО

24 ноября главный конструктор Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого (входит в ОАК) Олег Панков сообщал, что в 2025 г. планируется запуск серийного производства российских истребителей Су-30 с новыми двигателями. Панков уточнил, что на истребители будут устанавливать двигатели, аналогичные тем, что встраиваются в самолеты Су-35 и Су-57.