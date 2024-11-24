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Серийный выпуск Су-30 с новыми двигателями начнется в 2025 году

Ведомости

Серийное производство российских истребителей Су-30 с новыми двигателями будет запущено в 2025 г., заявил главный конструктор Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) Олег Панков в эфире телеканала «Звезда».

Панков уточнил, что на истребители будут устанавливать двигатели, аналогичные тем, что встраиваются в самолеты Су-35 и Су-57.

«Мы получим увеличенные скороподъемность, радиус разворота и ресурс двигателя. Это существенные моменты. Думаю, в следующем году это пойдет в серию», – сказал главный конструктор (цитата по «Интерфаксу»).

В августе Иркутский авиационный завод ОАК передал Минобороны РФ новые многофункциональные истребители Су-30СМ2. По данным авиастроительной корпорации, самолеты получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Отмечалось, что вследствие модернизации боевые возможности самолетов возросли. В частности, дальность обнаружения и опознавания воздушных целей увеличилась, а в состав вооружения истребителей ввели новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов «на дальности несколько сот километров».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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