Серийный выпуск Су-30 с новыми двигателями начнется в 2025 году

В августе Иркутский авиационный завод ОАК передал Минобороны РФ новые многофункциональные истребители Су-30СМ2. По данным авиастроительной корпорации, самолеты получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Отмечалось, что вследствие модернизации боевые возможности самолетов возросли. В частности, дальность обнаружения и опознавания воздушных целей увеличилась, а в состав вооружения истребителей ввели новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов «на дальности несколько сот километров».