Серийный выпуск Су-30 с новыми двигателями начнется в 2025 году
Серийное производство российских истребителей Су-30 с новыми двигателями будет запущено в 2025 г., заявил главный конструктор Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) Олег Панков в эфире телеканала «Звезда».
Панков уточнил, что на истребители будут устанавливать двигатели, аналогичные тем, что встраиваются в самолеты Су-35 и Су-57.
«Мы получим увеличенные скороподъемность, радиус разворота и ресурс двигателя. Это существенные моменты. Думаю, в следующем году это пойдет в серию», – сказал главный конструктор (цитата по «Интерфаксу»).
В августе Иркутский авиационный завод ОАК передал Минобороны РФ новые многофункциональные истребители Су-30СМ2. По данным авиастроительной корпорации, самолеты получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Отмечалось, что вследствие модернизации боевые возможности самолетов возросли. В частности, дальность обнаружения и опознавания воздушных целей увеличилась, а в состав вооружения истребителей ввели новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов «на дальности несколько сот километров».