Минобороны получило новые истребители Су-30СМ2

В пресс-службе также отметили, что после модернизации, проведенной по техническому заданию ведомства, возросли боевые возможности самолетов: увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей, а в состав вооружения истребителей ввели новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов «на дальности несколько сот километров».