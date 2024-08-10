Минобороны получило новые истребители Су-30СМ2
Истребили получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, рассказали в ОАК.
В пресс-службе также отметили, что после модернизации, проведенной по техническому заданию ведомства, возросли боевые возможности самолетов: увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей, а в состав вооружения истребителей ввели новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов «на дальности несколько сот километров».
«Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы», – отметили в корпорации.
Су-30СМ2 является модернизированным вариантом самолета Су-30СМ, отличающимся повышенными маневренностью, дальностью полета и боевыми возможностями. Его экипаж состоит из двух человек. О поставке авиазаводом партии Су-30СМ2 сообщалось в декабре 2023 г., тогда же ведомству передали партию учебно-боевых самолетов Як-130.