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Минобороны получило новые истребители Су-30СМ2

Ведомости

Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») изготовил и передал Минобороны РФ новые многофункциональные истребители Су-30СМ2. Об этом сообщила пресс-служба корпорации. 

Истребили получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, рассказали в ОАК. 

В пресс-службе также отметили, что после модернизации, проведенной по техническому заданию ведомства, возросли боевые возможности самолетов: увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей, а в состав вооружения истребителей ввели новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов «на дальности несколько сот километров».

«Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы», – отметили в корпорации.

Су-30СМ2 является модернизированным вариантом самолета Су-30СМ, отличающимся повышенными маневренностью, дальностью полета и боевыми возможностями. Его экипаж состоит из двух человек. О поставке авиазаводом партии Су-30СМ2 сообщалось в декабре 2023 г., тогда же ведомству передали партию учебно-боевых самолетов Як-130.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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