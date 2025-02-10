Рособоронэкспорт: первый иностранный заказчик получит Су-57 в 2025 году

В ноябре прошлого года гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха сообщал, что за истребителями Су-57 «сформировалась очередь» из долгосрочных партнеров России. В «Ростехе» заявляли, что данный истребитель поставляется Воздушно-космическим силам России и активно используется в ходе специальной военной операции.