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Рособоронэкспорт: первый иностранный заказчик получит Су-57 в 2025 году

Ведомости

Первый заказчик за рубежом получит истребитель Су-57 в 2025 г., сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на выставке Aero India 2025, пишет «Интерфакс».

«Первый иностранный заказчик перспективного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э в 2025 г. уже приступит к эксплуатации этого самолета, который поставит "Рособоронэкспорт"», – сказал глава ведомства.

9 февраля замминистра обороны Индии Санджив Кумар сообщал, что Индия оценивает возможности российского Су-57 и ждет его выступления на выставке Aero India 2025. По его словам, в конечном итоге индийские вооруженные силы решат, приобретет ли страна российский истребитель.

В ноябре прошлого года гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха сообщал, что за истребителями Су-57 «сформировалась очередь» из долгосрочных партнеров России. В «Ростехе» заявляли, что данный истребитель поставляется Воздушно-космическим силам России и активно используется в ходе специальной военной операции.

Экспортный вариант российского истребителя Су-57 был продемонстрирован на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае 12 ноября. Пилотировал самолет заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан. «Ростех» заявлял, что по ряду характеристик самолету нет равных «среди зарубежных одноклассников пятого поколения».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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