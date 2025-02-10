Рособоронэкспорт: первый иностранный заказчик получит Су-57 в 2025 году
«Первый иностранный заказчик перспективного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э в 2025 г. уже приступит к эксплуатации этого самолета, который поставит "Рособоронэкспорт"», – сказал глава ведомства.
9 февраля замминистра обороны Индии Санджив Кумар сообщал, что Индия оценивает возможности российского Су-57 и ждет его выступления на выставке Aero India 2025. По его словам, в конечном итоге индийские вооруженные силы решат, приобретет ли страна российский истребитель.
В ноябре прошлого года гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха сообщал, что за истребителями Су-57 «сформировалась очередь» из долгосрочных партнеров России. В «Ростехе» заявляли, что данный истребитель поставляется Воздушно-космическим силам России и активно используется в ходе специальной военной операции.
Экспортный вариант российского истребителя Су-57 был продемонстрирован на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае 12 ноября. Пилотировал самолет заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан. «Ростех» заявлял, что по ряду характеристик самолету нет равных «среди зарубежных одноклассников пятого поколения».