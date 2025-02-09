Индия оценивает возможности российского истребителя Су-57
Индия оценивает возможности российского истребителя пятого поколения Су-57 и ждет его выступления на выставке Aero India 2025. Об этом заявил ТАСС заместитель министра обороны страны Санджив Кумар.
Он уточнил, что в конечном итоге индийские вооруженные силы решат, купит ли Индия российский истребитель, или нет.
12 ноября 2024 г. генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха рассказал, что за российскими истребителями пятого поколения Су-57 «сформировалась очередь» из долгосрочных партнеров России. В «Ростехе» говорили, что Су-57 поставляется Воздушно-космическим силам России и активно применяется в боевых действиях на Украине.
Согласно материалу американского журнала Military Watch, Су-57 высокоэффективны в работе в районах высокого скопления средств противовоздушной обороны. Повысить малозаметность истребителей, в том числе, помог новый вариант двигателя АL-51F-1. Журнал предположил, что АL-51F-1 обеспечит самолет самой высокой тягой среди всех истребителей в мире, не считая китайского J-20, который, как ожидается, скоро будет оснащен двигателем WS-15 нового поколения.