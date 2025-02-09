Индия оценивает возможности российского истребителя Су-57

Согласно материалу американского журнала Military Watch, Су-57 высокоэффективны в работе в районах высокого скопления средств противовоздушной обороны. Повысить малозаметность истребителей, в том числе, помог новый вариант двигателя АL-51F-1. Журнал предположил, что АL-51F-1 обеспечит самолет самой высокой тягой среди всех истребителей в мире, не считая китайского J-20, который, как ожидается, скоро будет оснащен двигателем WS-15 нового поколения.