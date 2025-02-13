Вице-президент США не встретится с канцлером ФРГ в рамках Мюнхенской конференции
Вице-президент США Джей Ди Вэнс не планирует проводить двустороннюю встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Politico.
По словам представителя команды Вэнса, подобное решение было принято еще в конце января. Однако в его графике запланированы переговоры с рядом других европейских политиков, включая лидера правоцентристской партии Германии Фридриха Мерца и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми.
При этом источник Politico заявил, что Вэнс и Шольц уже провели встречу на саммите по искусственному интеллекту 10 февраля в Париже.
«Это неуважение к Германии. <...> Но это вписывается в картину администрации [президента США Дональда] Трампа. Ему плевать на своих союзников», — сказал немецкий чиновник.
Отмечается, что вице-президент США все-таки встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр-канцлер Вольфганг Шмидт присоединятся к первой части встречи.
Как отмечает Politico, отсутствие встречи в Мюнхене может ослабить позиции Шольца на досрочных выборах, которые пройдут в Германии 23 февраля, учитывая, что Мерц проведет 20-минутные переговоры с Вэнсом.
Многие аналитики считают, что подобный шаг Вашингтона является сигналом того, что Берлин больше не рассматривается Белым домом в качестве приоритетного партнера по европейским делам.
16 декабря бундестаг отказал в доверии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Из 733 депутатов германского парламента за роспуск правительства проголосовали 394 при требуемых 367. Выборы в парламент ФРГ пройдут 23 февраля.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля.