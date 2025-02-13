Вице-президент США не встретится с канцлером ФРГ в рамках Мюнхенской конференции

По словам представителя команды Вэнса, подобное решение было принято еще в конце января. Однако в его графике запланированы переговоры с рядом других европейских политиков, включая лидера правоцентристской партии Германии Фридриха Мерца и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми.