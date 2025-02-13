Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Вице-президент США не встретится с канцлером ФРГ в рамках Мюнхенской конференции

Ведомости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не планирует проводить двустороннюю встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Politico.

По словам представителя команды Вэнса, подобное решение было принято еще в конце января. Однако в его графике запланированы переговоры с рядом других европейских политиков, включая лидера правоцентристской партии Германии Фридриха Мерца и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми.

При этом источник Politico заявил, что Вэнс и Шольц уже провели встречу на саммите по искусственному интеллекту 10 февраля в Париже.

«Это неуважение к Германии. <...> Но это вписывается в картину администрации [президента США Дональда] Трампа. Ему плевать на своих союзников», — сказал немецкий чиновник.

Отмечается, что вице-президент США все-таки встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр-канцлер Вольфганг Шмидт присоединятся к первой части встречи.

Как отмечает Politico, отсутствие встречи в Мюнхене может ослабить позиции Шольца на досрочных выборах, которые пройдут в Германии 23 февраля, учитывая, что Мерц проведет 20-минутные переговоры с Вэнсом.

Многие аналитики считают, что подобный шаг Вашингтона является сигналом того, что Берлин больше не рассматривается Белым домом в качестве приоритетного партнера по европейским делам.

16 декабря бундестаг отказал в доверии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Из 733 депутатов германского парламента за роспуск правительства проголосовали 394 при требуемых 367. Выборы в парламент ФРГ пройдут 23 февраля.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных