Трамп заявил, что фактически переговоры по Украине еще не начались

На пресс-конференции президент США подчеркнул, что перспектива членства Украины в НАТО была всегда недопустима для России. «И Украина, думаю, тоже это знала, потому что она не была в НАТО и не подавала заявку на вступление до недавнего времени», – сказал он. Трамп считает, что возможное членство Украины в альянсе и стало одной из причин начала конфликта.