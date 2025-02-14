Трамп заявил, что фактически переговоры по Украине еще не начались
Президент США Дональд Трамп заявил, что фактически переговорный процесс по разрешению украинского кризиса еще не начался и пока слишком рано говорить о его результатах, но он считает достижение сделки возможным.
«Я считаю, что мы сможем заключить соглашение, – сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. – Мы работаем с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и президентом [России Владимиром] Путиным, и я знаю, что президент Зеленский хочет заключить сделку, и я также чувствую, что президент Путин хочет заключить сделку».
Что касается самих переговоров по урегулированию конфликта на Украине, Трамп заметил, что «пока слишком рано говорить», что может произойти.
«Возможно, Россия уступит многое, возможно, не уступит. Все зависит от того, как будут развиваться события, – сказал он. – Переговоры фактически еще не начались». По его мнению, Китай также может помочь в разрешении конфликта на Украине.
На пресс-конференции президент США подчеркнул, что перспектива членства Украины в НАТО была всегда недопустима для России. «И Украина, думаю, тоже это знала, потому что она не была в НАТО и не подавала заявку на вступление до недавнего времени», – сказал он. Трамп считает, что возможное членство Украины в альянсе и стало одной из причин начала конфликта.
13 февраля глава Пентагона Пит Хегсет призвал реалистично оценивать ситуацию на земле при обсуждении Украины, подчеркнув невозможность присоединения Киева к НАТО и возвращения к границам 2014 г.
24 января Путин сообщил, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине. 4 февраля Зеленский также рассказал о готовности к переговорам с российским лидером, если не будет иных вариантов. Вместе с тем на Украине продолжает действовать закон, который запрещает проведение прямых переговоров с Россией, а президентский срок Зеленского истек.