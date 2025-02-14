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Трамп заявил, что фактически переговоры по Украине еще не начались

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что фактически переговорный процесс по разрешению украинского кризиса еще не начался и пока слишком рано говорить о его результатах, но он считает достижение сделки возможным.

«Я считаю, что мы сможем заключить соглашение, – сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. – Мы работаем с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и президентом [России Владимиром] Путиным, и я знаю, что президент Зеленский хочет заключить сделку, и я также чувствую, что президент Путин хочет заключить сделку».

Что касается самих переговоров по урегулированию конфликта на Украине, Трамп заметил, что «пока слишком рано говорить», что может произойти.

«Возможно, Россия уступит многое, возможно, не уступит. Все зависит от того, как будут развиваться события, – сказал он. – Переговоры фактически еще не начались». По его мнению, Китай также может помочь в разрешении конфликта на Украине.

На пресс-конференции президент США подчеркнул, что перспектива членства Украины в НАТО была всегда недопустима для России. «И Украина, думаю, тоже это знала, потому что она не была в НАТО и не подавала заявку на вступление до недавнего времени», – сказал он. Трамп считает, что возможное членство Украины в альянсе и стало одной из причин начала конфликта.

13 февраля глава Пентагона Пит Хегсет призвал реалистично оценивать ситуацию на земле при обсуждении Украины, подчеркнув невозможность присоединения Киева к НАТО и возвращения к границам 2014 г.

24 января Путин сообщил, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине. 4 февраля Зеленский также рассказал о готовности к переговорам с российским лидером, если не будет иных вариантов. Вместе с тем на Украине продолжает действовать закон, который запрещает проведение прямых переговоров с Россией, а президентский срок Зеленского истек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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