В Кремле не располагают информацией о планах Путина позвонить Виннику
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не располагает информацией о возможных планах российского лидера Владимира Путин позвонить освобожденному в рамках обмена с США основателю криптобиржи BTC-e россиянину Александру Виннику. Так представитель Кремля ответил на вопрос, планирует ли Путин созвониться с Винником.
«Для нас для всех, и конечно же для президента России всегда радость, когда гражданин РФ, который отбывал ничем необоснованное наказание в США, возвращается оттуда на свою Родину», – отметил Песков.
13 февраля Винник прибыл в Россию из Стамбула, рассказал «Ведомостям» его адвокат Аркадий Бух. Он добавил, что на следующей неделе защита планирует добиваться рассекречивания судебных материалов по делу россиянина.
США объявили об освобождении Винника в рамках обмена с Россией 12 февраля. Россия взамен передала бывшего преподавателя англо-американской школы в Москве Марка Фогеля, о его прибытии в США сообщалось 11 февраля. Фогель был обвинен в России в перевозке и контрабанде наркотиков после обнаружения в его багаже марихуаны и гашишного масла. В июне 2022 г. Химкинский суд Москвы приговорил Фогеля к 14 годам исправительной колонии строгого режима.
Винника арестовали по запросу США во время отдыха в Греции в 2017 г. Россиянина обвинили во взломе японской криптовалютной биржи Mt. Gox и отмывании средств в размере от $4 млрд до $9 млрд через платформу BTC-e. Находившиеся в США серверы и активы биржи были арестованы ФБР. Кроме того, обвинения против Винника выдвинули во Франции и России. Приговор ему должны были вынести в июне 2025 г., но дело закрыли 12 февраля.