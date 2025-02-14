Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Кремле не располагают информацией о планах Путина позвонить Виннику

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не располагает информацией о возможных планах российского лидера Владимира Путин позвонить освобожденному в рамках обмена с США основателю криптобиржи BTC-e россиянину Александру Виннику. Так представитель Кремля ответил на вопрос, планирует ли Путин созвониться с Винником.

«Для нас для всех, и конечно же для президента России всегда радость, когда гражданин РФ, который отбывал ничем необоснованное наказание в США, возвращается оттуда на свою Родину», – отметил Песков.

13 февраля Винник прибыл в Россию из Стамбула, рассказал «Ведомостям» его адвокат Аркадий Бух. Он добавил, что на следующей неделе защита планирует добиваться рассекречивания судебных материалов по делу россиянина.

США объявили об освобождении Винника в рамках обмена с Россией 12 февраля. Россия взамен передала бывшего преподавателя англо-американской школы в Москве Марка Фогеля, о его прибытии в США сообщалось 11 февраля. Фогель был обвинен в России в перевозке и контрабанде наркотиков после обнаружения в его багаже марихуаны и гашишного масла. В июне 2022 г. Химкинский суд Москвы приговорил Фогеля к 14 годам исправительной колонии строгого режима.

Винника арестовали по запросу США во время отдыха в Греции в 2017 г. Россиянина обвинили во взломе японской криптовалютной биржи Mt. Gox и отмывании средств в размере от $4 млрд до $9 млрд через платформу BTC-e. Находившиеся в США серверы и активы биржи были арестованы ФБР. Кроме того, обвинения против Винника выдвинули во Франции и России. Приговор ему должны были вынести в июне 2025 г., но дело закрыли 12 февраля.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных