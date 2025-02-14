В Кремле не располагают информацией о планах Путина позвонить Виннику

Винника арестовали по запросу США во время отдыха в Греции в 2017 г. Россиянина обвинили во взломе японской криптовалютной биржи Mt. Gox и отмывании средств в размере от $4 млрд до $9 млрд через платформу BTC-e. Находившиеся в США серверы и активы биржи были арестованы ФБР. Кроме того, обвинения против Винника выдвинули во Франции и России. Приговор ему должны были вынести в июне 2025 г., но дело закрыли 12 февраля.