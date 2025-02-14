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Путин обсудил с Совбезом меры по подготовке к природным ЧС

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого участники обсудили меры по подготовке к природным чрезвычайным ситуациям (ЧС), сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что с наступлением весны неизбежны паводки и пожары. Для того чтобы минимизировать ущерб для граждан и экономики, необходимо заранее подготовиться к этим событиям.

«Мы приближаемся к весне неизбежно», – заявил Путин.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин и другие постоянные члены совета. С докладом выступил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. 

В ходе предыдущего совещания 7 февраля Путин и постоянные члены Совета безопасности обсудили развитие Калининградской области. Участники совещания обсудили вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития области. По словам Путина, есть ряд аспектов этой темы, которые лежат в поле зрения интересов Совбеза. Вопросы рассмотрены с учетом специфики региона.

12 февраля глава Рослесхоза Иван Советников в ходе заседания Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров заявил, что из-за аномально теплой зимы регионам Центрального федерального округа (ЦФО) необходимо быть готовыми к началу пожароопасного сезона уже в марте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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