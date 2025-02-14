Путин обсудил с Совбезом меры по подготовке к природным ЧС
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого участники обсудили меры по подготовке к природным чрезвычайным ситуациям (ЧС), сообщается на официальном сайте Кремля.
Путин отметил, что с наступлением весны неизбежны паводки и пожары. Для того чтобы минимизировать ущерб для граждан и экономики, необходимо заранее подготовиться к этим событиям.
«Мы приближаемся к весне неизбежно», – заявил Путин.
В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин и другие постоянные члены совета. С докладом выступил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.
В ходе предыдущего совещания 7 февраля Путин и постоянные члены Совета безопасности обсудили развитие Калининградской области. Участники совещания обсудили вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития области. По словам Путина, есть ряд аспектов этой темы, которые лежат в поле зрения интересов Совбеза. Вопросы рассмотрены с учетом специфики региона.
12 февраля глава Рослесхоза Иван Советников в ходе заседания Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров заявил, что из-за аномально теплой зимы регионам Центрального федерального округа (ЦФО) необходимо быть готовыми к началу пожароопасного сезона уже в марте.