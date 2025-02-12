Глава Рослесхоза: сезон лесных пожаров начнется раньше срока

В сообщении указано, что Рослесхоз разработал проект приказа о внеплановых проверках готовности субъектов РФ к пожароопасному сезону. Кроме того, ведомство согласовало плановое финансирование на охрану лесов от пожаров всем регионам ЦФО. Всего в 2025 г. выделено 609,4 млн руб. Финансирование из региональных бюджетов увеличилось почти на 13,9% в сравнении с показателями 2024 г.