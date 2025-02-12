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Глава Рослесхоза: сезон лесных пожаров начнется раньше срока

Ведомости

Глава Рослесхоза Иван Советников в ходе заседания Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров заявил, что из-за аномально теплой зимы регионам Центрального федерального округа (ЦФО) необходимо быть готовыми к началу пожароопасного сезона уже в марте, следует из сообщения на сайте ведомства.

В Москве, Московской области и прилегающих районах снег почти отсутствует, что говорит о том, что весенний сезон лесных пожаров может начаться раньше срока. Следовательно, все подготовительные противопожарные мероприятия должны быть завершены в кротчайшие сроки, заявил Советников.

В Рослесхозе напомнили, что основной причиной природных пожаров весной является несоблюдение гражданами противопожарных правил, в частности выжигание сухой травы. В 2024 г. наблюдался резкий рост неконтролируемых сельхозпалов в Рязанской и Смоленской областях.

В сообщении указано, что Рослесхоз разработал проект приказа о внеплановых проверках готовности субъектов РФ к пожароопасному сезону. Кроме того, ведомство согласовало плановое финансирование на охрану лесов от пожаров всем регионам ЦФО. Всего в 2025 г. выделено 609,4 млн руб. Финансирование из региональных бюджетов увеличилось почти на 13,9% в сравнении с показателями 2024 г.

В 2024 г. пожароопасный сезон был открыт в большинстве субъектов России в апреле. Причинами всех возникших весенних лесных пожаров было выжигание сухой травы и переход огня на земли. К апрелю пожароопасный сезон был открыт в 54 субъектах России, особый противопожарный режим установлен в 15 субъектах страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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