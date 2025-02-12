Глава Рослесхоза: сезон лесных пожаров начнется раньше срока
Глава Рослесхоза Иван Советников в ходе заседания Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров заявил, что из-за аномально теплой зимы регионам Центрального федерального округа (ЦФО) необходимо быть готовыми к началу пожароопасного сезона уже в марте, следует из сообщения на сайте ведомства.
В Москве, Московской области и прилегающих районах снег почти отсутствует, что говорит о том, что весенний сезон лесных пожаров может начаться раньше срока. Следовательно, все подготовительные противопожарные мероприятия должны быть завершены в кротчайшие сроки, заявил Советников.
В Рослесхозе напомнили, что основной причиной природных пожаров весной является несоблюдение гражданами противопожарных правил, в частности выжигание сухой травы. В 2024 г. наблюдался резкий рост неконтролируемых сельхозпалов в Рязанской и Смоленской областях.
В сообщении указано, что Рослесхоз разработал проект приказа о внеплановых проверках готовности субъектов РФ к пожароопасному сезону. Кроме того, ведомство согласовало плановое финансирование на охрану лесов от пожаров всем регионам ЦФО. Всего в 2025 г. выделено 609,4 млн руб. Финансирование из региональных бюджетов увеличилось почти на 13,9% в сравнении с показателями 2024 г.
В 2024 г. пожароопасный сезон был открыт в большинстве субъектов России в апреле. Причинами всех возникших весенних лесных пожаров было выжигание сухой травы и переход огня на земли. К апрелю пожароопасный сезон был открыт в 54 субъектах России, особый противопожарный режим установлен в 15 субъектах страны.