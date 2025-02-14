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МИД: Россия готова возобновить трехстороннюю группу с Арменией и Азербайджаном

Ведомости

Россия готова возобновить работу трехсторонней группы с Арменией и Азербайджаном, которая была заморожена из-за позиции Еревана, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«К сожалению, в настоящее время работа в [трехсторонней] группе из-за позиции армянской стороны заморожена. Подтверждаем готовность возобновить полноценное взаимодействие в ней», – сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что в трехсторонней рабочей группе были достигнуты договоренности о «базовом принципе разблокирования коммуникаций»: «Он заключается в сохранении суверенитета и юрисдикции государств над проходящими по их территории маршрутами».

11 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что Ереван, скорее всего, откажется от посредничества России на переговорах с Азербайджаном. Он отметил, что стороны «обсуждают каждое конкретное предложение», но из-за прошлого опыта, оставившего «много плохих воспоминаний», такой вариант маловероятен.

На следующий день, 12 февраля, парламент Армении одобрил в первом чтении законопроект о вступлении страны в ЕС. Автором законопроекта «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз» является гражданская инициатива «Платформа демократических сил». Проект был одобрен правительством Армении 9 января.

В январе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отметил, что в последние годы республика и ЕС «имели довольно интенсивные и динамичные отношения». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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