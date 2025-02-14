МИД: Россия готова возобновить трехстороннюю группу с Арменией и Азербайджаном
Россия готова возобновить работу трехсторонней группы с Арменией и Азербайджаном, которая была заморожена из-за позиции Еревана, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«К сожалению, в настоящее время работа в [трехсторонней] группе из-за позиции армянской стороны заморожена. Подтверждаем готовность возобновить полноценное взаимодействие в ней», – сказала она на брифинге.
Захарова добавила, что в трехсторонней рабочей группе были достигнуты договоренности о «базовом принципе разблокирования коммуникаций»: «Он заключается в сохранении суверенитета и юрисдикции государств над проходящими по их территории маршрутами».
11 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что Ереван, скорее всего, откажется от посредничества России на переговорах с Азербайджаном. Он отметил, что стороны «обсуждают каждое конкретное предложение», но из-за прошлого опыта, оставившего «много плохих воспоминаний», такой вариант маловероятен.
На следующий день, 12 февраля, парламент Армении одобрил в первом чтении законопроект о вступлении страны в ЕС. Автором законопроекта «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз» является гражданская инициатива «Платформа демократических сил». Проект был одобрен правительством Армении 9 января.
В январе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отметил, что в последние годы республика и ЕС «имели довольно интенсивные и динамичные отношения».