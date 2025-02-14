МИД: Россия готова возобновить трехстороннюю группу с Арменией и Азербайджаном

11 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что Ереван, скорее всего, откажется от посредничества России на переговорах с Азербайджаном. Он отметил, что стороны «обсуждают каждое конкретное предложение», но из-за прошлого опыта, оставившего «много плохих воспоминаний», такой вариант маловероятен.