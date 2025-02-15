МИД Грузии назвал незаконными президентские выборы в Абхазии
Министерство иностранных дел Грузии осуждает президентские выборы в Абхазии, проведение голосования незаконно и грубо нарушает суверенитет республики, говорится в заявлении МИДа страны.
Выборы проводятся «в оккупированном регионе Грузии Абхазия», что, как отмечается в заявлении, «грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах». В МИДе отметили, что беженцы из Абхазии не могут вернуться домой, а оставшиеся граждане вынуждены жить в условиях серьезных нарушений прав человека. На этом фоне, как считают в Тбилиси, любые выборы являются незаконными и не имеют юридической силы, так как противоречат основополагающим принципам и нормам международного права.
МИД Грузии призвал международное сообщество отреагировать на действия, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности республики. МИД также призвал Москву выполнить свои международные обязательства, в том числе соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 г., и вывести свои войска с территории Грузии.
Голосование на досрочных выборах президента в частично признанной Абхазии началось 15 февраля. Утром открылись 152 избирательных участка, в их числе два участка в Москве и Черкесске. Кандидатами на пост президента заявлены пять человек: бывший вице-премьер страны Адгур Ардзинба, экс-председатель абхазской контрольной палаты Роберт Аршба, бывший торговый представитель республики в России Олег Барциц, вице-президент Бадра Гунба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.
В сентябре 2024 г. премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал жителей Абхазии и Южной Осетии «восстановить мосты», но подчеркнул, что это – «20% нашей территории, которые незаконно оккупированы». Это утверждение зафиксировано в законе Грузии об «оккупированных территориях», принятом в октябре 2008 г., через три месяца после неудачной попытки с помощью военной силы взять под контроль Южную Осетию, окончившейся признанием ее и Абхазии Россией. В грузинском законе Южная Осетия названа Цхинвальским регионом, а Республика Абхазия – Абхазской автономной республикой в составе Грузии.