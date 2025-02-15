Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

МИД Грузии назвал незаконными президентские выборы в Абхазии

Ведомости

Министерство иностранных дел Грузии осуждает президентские выборы в Абхазии, проведение голосования незаконно и грубо нарушает суверенитет республики, говорится в заявлении МИДа страны.

Выборы проводятся «в оккупированном регионе Грузии Абхазия», что, как отмечается в заявлении, «грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах». В МИДе отметили, что беженцы из Абхазии не могут вернуться домой, а оставшиеся граждане вынуждены жить в условиях серьезных нарушений прав человека. На этом фоне, как считают в Тбилиси, любые выборы являются незаконными и не имеют юридической силы, так как противоречат основополагающим принципам и нормам международного права.

МИД Грузии призвал международное сообщество отреагировать на действия, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности республики. МИД также призвал Москву выполнить свои международные обязательства, в том числе соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 г., и вывести свои войска с территории Грузии.

Голосование на досрочных выборах президента в частично признанной Абхазии началось 15 февраля. Утром открылись 152 избирательных участка, в их числе два участка в Москве и Черкесске. Кандидатами на пост президента заявлены пять человек: бывший вице-премьер страны Адгур Ардзинба, экс-председатель абхазской контрольной палаты Роберт Аршба, бывший торговый представитель республики в России Олег Барциц, вице-президент Бадра Гунба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

В сентябре 2024 г. премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал жителей Абхазии и Южной Осетии «восстановить мосты», но подчеркнул, что это – «20% нашей территории, которые незаконно оккупированы». Это утверждение зафиксировано в законе Грузии об «оккупированных территориях», принятом в октябре 2008 г., через три месяца после неудачной попытки с помощью военной силы взять под контроль Южную Осетию, окончившейся признанием ее и Абхазии Россией. В грузинском законе Южная Осетия названа Цхинвальским регионом, а Республика Абхазия – Абхазской автономной республикой в составе Грузии.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных