МИД Грузии назвал незаконными президентские выборы в Абхазии

Выборы проводятся «в оккупированном регионе Грузии Абхазия», что, как отмечается в заявлении, «грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах». В МИДе отметили, что беженцы из Абхазии не могут вернуться домой, а оставшиеся граждане вынуждены жить в условиях серьезных нарушений прав человека. На этом фоне, как считают в Тбилиси, любые выборы являются незаконными и не имеют юридической силы, так как противоречат основополагающим принципам и нормам международного права.