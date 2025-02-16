В Сеуле не ожидали подписания соглашения между Россией и КНДР

Согласно подписанному Россией и КНДР документу, две страны обязуются оказывать друг другу поддержку в случае вооруженного нападения на одну из них, а также не заключать соглашений с другими государствами, которые противоречат интересам одной из сторон, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявляла, что Северная Корея будет поддерживать Россию до победы на спецоперации.