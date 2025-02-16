В Сеуле не ожидали подписания соглашения между Россией и КНДР
Сеул не ожидал, что власти России и КНДР подпишут новый договор, предполагающий обязательства по взаимной обороне, но это произошло, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль на Мюнхенской конференции по безопасности.
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 г. в рамках визита главы российского государства в Северную Корею. Соглашение начало действовать 4 декабря – в этот день стороны обменялись ратификационными грамотами.
«В июне прошлого года, когда президент Путин посетил Пхеньян для заключения соглашения по безопасности между Россией и Северной Кореей, мы не ожидали, что оно будет подписано. Но это произошло», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).
Последующее развитие событий, как отметил он, стало для Кореи «большим удивлением».
Согласно подписанному Россией и КНДР документу, две страны обязуются оказывать друг другу поддержку в случае вооруженного нападения на одну из них, а также не заключать соглашений с другими государствами, которые противоречат интересам одной из сторон, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявляла, что Северная Корея будет поддерживать Россию до победы на спецоперации.
МИД РФ в декабре также отмечал, что вступление в силу соглашения поспособствует развитию многопланового взаимодействия двух стран «в соответствии с новым стратегическим уровнем российско-корейских отношений дружбы и сотрудничества, отвечающим цели построения нового справедливого многополярного мира, внесет стабилизирующий вклад в строительство системы неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии и АТР в целом».