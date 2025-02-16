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Президент Чехии поддержал идею разработки «плана Маршалла» для Украины

Ведомости

Разработка современного «плана Маршалла» для Украины была бы отличной идеей, союзникам Киева следует начать думать о послевоенном восстановлении страны, заявил президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мне кажется, что разработка плана для Украины, похожего на план Маршалла, была бы отличной идеей», – сказал Павел (цитата по «РИА Новости»).

Выработка плана по восстановлению республики после окончания конфликта, считает политик, будет четким и ясным посланием для Москвы. Это также позволит подготовить страну к интеграции в Евросоюз, добавил он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в октябре 2022 г. говорил о создании «плана Маршалла XXI века» для Украины, который станет «задачей поколений». На открытии международной конференции по Украине он заявил, что Запад собирается обеспечить оказание помощи Украине «на десятилетия вперед». 

План Маршалла  – американская программа для оказания иностранной помощи Европе после Второй мировой войны. План был выдвинут в 1947 г. государственным секретарем США Джорджем Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 г. В реализации программы участвовали 18 европейских стран и территорий, а общая сумма ассигнований составила около $13 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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