Президент Чехии поддержал идею разработки «плана Маршалла» для Украины
Разработка современного «плана Маршалла» для Украины была бы отличной идеей, союзникам Киева следует начать думать о послевоенном восстановлении страны, заявил президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мне кажется, что разработка плана для Украины, похожего на план Маршалла, была бы отличной идеей», – сказал Павел (цитата по «РИА Новости»).
Выработка плана по восстановлению республики после окончания конфликта, считает политик, будет четким и ясным посланием для Москвы. Это также позволит подготовить страну к интеграции в Евросоюз, добавил он.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в октябре 2022 г. говорил о создании «плана Маршалла XXI века» для Украины, который станет «задачей поколений». На открытии международной конференции по Украине он заявил, что Запад собирается обеспечить оказание помощи Украине «на десятилетия вперед».
План Маршалла – американская программа для оказания иностранной помощи Европе после Второй мировой войны. План был выдвинут в 1947 г. государственным секретарем США Джорджем Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 г. В реализации программы участвовали 18 европейских стран и территорий, а общая сумма ассигнований составила около $13 млрд.