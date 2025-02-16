Президент Чехии поддержал идею разработки «плана Маршалла» для Украины

План Маршалла – американская программа для оказания иностранной помощи Европе после Второй мировой войны. План был выдвинут в 1947 г. государственным секретарем США Джорджем Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 г. В реализации программы участвовали 18 европейских стран и территорий, а общая сумма ассигнований составила около $13 млрд.