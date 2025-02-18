Маск указал на компетентность прибывших в Эр-Рияд Лаврова и Ушакова
Глава департамента по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) предприниматель Илон Маск обратил внимание на компетентность министра иностранных дел России Сергея Лаврова и помощника президента РФ Юрия Ушакова, которые прибыли в столицу Саудовской Аравии для переговоров с делегацией США. Своим мнением миллиардер поделился в соцсети X.
«Вот как выглядит компетентное лидерство», – прокомментировал Маск видео прибытия российских официальных лиц в Эр-Рияд.
The Washington Post со ссылкой на слова официального представителя госдепартамента Тэмми Брюс писала, что со стороны США в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Планируется обсуждение «восстановления всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовки возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».
О том, что 18 февраля в Эр-Рияде состоятся первые за долгое время российско-американские переговоры, ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 12 февраля президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели первый телефонный разговор с 2020 г., беседа продолжалась полтора часа. 14 февраля Трамп анонсировал российско-американские переговоры в Саудовской Аравии и допустил участие в них представителей Украины.
AFP писала, что 19 февраля Саудовскую Аравию посетит президент Украины Владимир Зеленский – после встречи официальных лиц Москвы и Вашингтона. Об этом агентству сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, отметив, что визит президента планировался давно.