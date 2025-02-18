Маск указал на компетентность прибывших в Эр-Рияд Лаврова и Ушакова

The Washington Post со ссылкой на слова официального представителя госдепартамента Тэмми Брюс писала, что со стороны США в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Планируется обсуждение «восстановления всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовки возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».