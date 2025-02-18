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Маск указал на компетентность прибывших в Эр-Рияд Лаврова и Ушакова

Ведомости

Глава департамента по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) предприниматель Илон Маск обратил внимание на компетентность министра иностранных дел России Сергея Лаврова и помощника президента РФ Юрия Ушакова, которые прибыли в столицу Саудовской Аравии для переговоров с делегацией США. Своим мнением миллиардер поделился в соцсети X.

«Вот как выглядит компетентное лидерство», – прокомментировал Маск видео прибытия российских официальных лиц в Эр-Рияд.

The Washington Post со ссылкой на слова официального представителя госдепартамента Тэмми Брюс писала, что со стороны США в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Планируется обсуждение «восстановления всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовки возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».

О том, что 18 февраля в Эр-Рияде состоятся первые за долгое время российско-американские переговоры, ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 12 февраля президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели первый телефонный разговор с 2020 г., беседа продолжалась полтора часа. 14 февраля Трамп анонсировал российско-американские переговоры в Саудовской Аравии и допустил участие в них представителей Украины.

AFP писала, что 19 февраля Саудовскую Аравию посетит президент Украины Владимир Зеленский – после встречи официальных лиц Москвы и Вашингтона. Об этом агентству сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, отметив, что визит президента планировался давно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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