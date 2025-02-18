Bloomberg: Путин и Трамп могут встретиться лично на следующей неделе

18 февраля делегации России и США приступили к переговорам в столице Саудовской Аравии. С российской стороны в них принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, а со стороны США – госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.