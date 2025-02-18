Bloomberg: Путин и Трамп могут встретиться лично на следующей неделе
Личная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться в Саудовской Аравии уже на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg.
Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде могут подготовить почву для проведения встречи Путина и Трампа, отмечает агентство.
18 февраля делегации России и США приступили к переговорам в столице Саудовской Аравии. С российской стороны в них принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, а со стороны США – госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Источники Bloomberg говорили, что делегации в том числе обсудят возможную встречу Путина и Трампа в конце февраля. По словам Ушакова, на переговорах планируется поднять вопрос о восстановлении отношений между двумя странами, обсудить начало возможных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, а также перспективы контактов на высшем уровне.