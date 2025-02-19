США прекратили рассматривать заявки от мигрантов из Латинской Америки и Украины

20 января, в день своей инаугурации, Трамп подписал ряд указов об ужесточении миграционной политики. Согласно сведениям ICE, при содействии других служб с 23 по 26 января были задержаны 2373 нелегальных мигранта для последующей депортации. 27 января The Washington Post писала со ссылкой на источники о требовании неназванных сотрудников администрации Трампа нарастить число ежедневных задержаний минимум до 1200 или 1500. 29 января Трамп объявил, что подпишет указ, дающий распоряжение министерствам обороны и внутренней безопасности подготовить центр на базе Гуантанамо для содержания нелегальных мигрантов. На следующий день Трамп поручил Пентагону и министерству внутренней безопасности принять меры для расширения центра по работе с мигрантами на базе в Гуантанамо до полной вместимости и обеспечить дополнительные места для содержания под стражей наиболее опасных преступников из числа иностранцев, незаконно находящихся в стране.