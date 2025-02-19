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США прекратили рассматривать заявки от мигрантов из Латинской Америки и Украины

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений от мигрантов из Латинской Америки и Украины, которым было разрешено въехать в Соединенные Штаты по некоторым программам бывшего лидера США Джо Байдена. Власти сослались на мошенничество и проблемы с безопасностью, сообщает CBS News со ссылкой на двух американских чиновников и соответствующую служебную записку.

Уточняется, что действие приостановления подачи заявок будет иметь бессрочный характер, пока госслужащие работают над выявлением потенциальных случаев мошенничества и совершенствованием процедур проверки для снижения рисков, связанных с национальной и общественной безопасностью.

Приостановка рассмотрения заявок распространилась на несколько программ администрации Байдена, которые дали возможность сотням тысяч мигрантов приехать в США по закону об иммиграции – так называемому «условно-досрочному освобождению». CBS News обращает внимание, что решение коснется многих иностранцев, которые подавали заявки на различные иммиграционные льготы, которые позволяют им законно оставаться в США, в некоторых случаях – навсегда.

20 января, в день своей инаугурации, Трамп подписал ряд указов об ужесточении миграционной политики. Согласно сведениям ICE, при содействии других служб с 23 по 26 января были задержаны 2373 нелегальных мигранта для последующей депортации. 27 января The Washington Post писала со ссылкой на источники о требовании неназванных сотрудников администрации Трампа нарастить число ежедневных задержаний минимум до 1200 или 1500. 29 января Трамп объявил, что подпишет указ, дающий распоряжение министерствам обороны и внутренней безопасности подготовить центр на базе Гуантанамо для содержания нелегальных мигрантов. На следующий день Трамп поручил Пентагону и министерству внутренней безопасности принять меры для расширения центра по работе с мигрантами на базе в Гуантанамо до полной вместимости и обеспечить дополнительные места для содержания под стражей наиболее опасных преступников из числа иностранцев, незаконно находящихся в стране.

Согласно информации Института миграционной политики США, число нелегальных мигрантов в стране достигает 11 млн человек. Из них 5,3 млн – из Мексики, 741 000 – из Сальвадора, 724 000 – из Гватемалы, 553 000 – из Индии, 490 000 – из Гондураса. Washington Post сообщала, что у иммиграционной и таможенной полиции США есть дела 7,8 млн человек, которые потенциально подлежат депортации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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