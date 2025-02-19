США прекратили рассматривать заявки от мигрантов из Латинской Америки и Украины
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений от мигрантов из Латинской Америки и Украины, которым было разрешено въехать в Соединенные Штаты по некоторым программам бывшего лидера США Джо Байдена. Власти сослались на мошенничество и проблемы с безопасностью, сообщает CBS News со ссылкой на двух американских чиновников и соответствующую служебную записку.
Уточняется, что действие приостановления подачи заявок будет иметь бессрочный характер, пока госслужащие работают над выявлением потенциальных случаев мошенничества и совершенствованием процедур проверки для снижения рисков, связанных с национальной и общественной безопасностью.
Приостановка рассмотрения заявок распространилась на несколько программ администрации Байдена, которые дали возможность сотням тысяч мигрантов приехать в США по закону об иммиграции – так называемому «условно-досрочному освобождению». CBS News обращает внимание, что решение коснется многих иностранцев, которые подавали заявки на различные иммиграционные льготы, которые позволяют им законно оставаться в США, в некоторых случаях – навсегда.
20 января, в день своей инаугурации, Трамп подписал ряд указов об ужесточении миграционной политики. Согласно сведениям ICE, при содействии других служб с 23 по 26 января были задержаны 2373 нелегальных мигранта для последующей депортации. 27 января The Washington Post писала со ссылкой на источники о требовании неназванных сотрудников администрации Трампа нарастить число ежедневных задержаний минимум до 1200 или 1500. 29 января Трамп объявил, что подпишет указ, дающий распоряжение министерствам обороны и внутренней безопасности подготовить центр на базе Гуантанамо для содержания нелегальных мигрантов. На следующий день Трамп поручил Пентагону и министерству внутренней безопасности принять меры для расширения центра по работе с мигрантами на базе в Гуантанамо до полной вместимости и обеспечить дополнительные места для содержания под стражей наиболее опасных преступников из числа иностранцев, незаконно находящихся в стране.
Согласно информации Института миграционной политики США, число нелегальных мигрантов в стране достигает 11 млн человек. Из них 5,3 млн – из Мексики, 741 000 – из Сальвадора, 724 000 – из Гватемалы, 553 000 – из Индии, 490 000 – из Гондураса. Washington Post сообщала, что у иммиграционной и таможенной полиции США есть дела 7,8 млн человек, которые потенциально подлежат депортации.