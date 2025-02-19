Глава РСПП Шохин рассчитывает на внимание стран Запада к БРИКС
На фоне расширения БРИКС страны Запада могут обратить внимание на объединение, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на форуме по креативным индустриям и интеллектуальной собственности «Закон о креативных индустриях: перспективы реализации».
«БРИКС растет как на дрожжах, как говорится. <...> Даже [президент США Дональд] Трамп Испанию уже включил туда, в БРИКС. Будем надеяться, что это не оговорка и действительно расширение пойдет. В том числе, страны Запада начнут посматривать на БРИКС», – сказал он.
Трамп во время церемонии подписания своих первых указов 21 января по ошибке назвал Испанию страной БРИКС. Американский лидер говорил, что не считает объединение угрозой для США, но подтвердил свое намерение установить в отношении стран БРИКС торговые пошлины в размере 100%.
По состоянию на февраль 2025 г. в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия, Индонезия. Странами-партнерами являются Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан. Приглашение в объединение получили Аргентина, Саудовская Аравия.
Индонезия стала десятым полноправным участником объединения БРИКС 6 января этого года, что стало неожиданным, писали «Ведомости». В МИД Бразилии пояснили, что кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров стран сообщества еще на саммите в 2023 г. в ЮАР.