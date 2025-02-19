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Глава РСПП Шохин рассчитывает на внимание стран Запада к БРИКС

Ведомости

На фоне расширения БРИКС страны Запада могут обратить внимание на объединение, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на форуме по креативным индустриям и интеллектуальной собственности «Закон о креативных индустриях: перспективы реализации».

«БРИКС растет как на дрожжах, как говорится. <...> Даже [президент США Дональд] Трамп Испанию уже включил туда, в БРИКС. Будем надеяться, что это не оговорка и действительно расширение пойдет. В том числе, страны Запада начнут посматривать на БРИКС», – сказал он.

Трамп во время церемонии подписания своих первых указов 21 января по ошибке назвал Испанию страной БРИКС. Американский лидер говорил, что не считает объединение угрозой для США, но подтвердил свое намерение установить в отношении стран БРИКС торговые пошлины в размере 100%.

По состоянию на февраль 2025 г. в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия, Индонезия. Странами-партнерами являются Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан. Приглашение в объединение получили Аргентина, Саудовская Аравия.

Индонезия стала десятым полноправным участником объединения БРИКС 6 января этого года, что стало неожиданным, писали «Ведомости». В МИД Бразилии пояснили, что кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров стран сообщества еще на саммите в 2023 г. в ЮАР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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