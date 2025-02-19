Глава РСПП Шохин рассчитывает на внимание стран Запада к БРИКС

«БРИКС растет как на дрожжах, как говорится. <...> Даже [президент США Дональд] Трамп Испанию уже включил туда, в БРИКС. Будем надеяться, что это не оговорка и действительно расширение пойдет. В том числе, страны Запада начнут посматривать на БРИКС», – сказал он.