Песков не исключил встречу Путина и Трампа в конце февраля

18 февраля агентство Bloomberg сообщило, что личная встреча президентов может состояться в Саудовской Аравии уже на следующей неделе. Но позже помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что о конкретных датах пока трудно говорить. Он также сказал, что вряд ли встреча состоится на следующей неделе.