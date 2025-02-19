Песков не исключил встречу Путина и Трампа в конце февраля
Для встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа нужны определенные подготовительные мероприятия, исключать возможность ее проведения в конце февраля нельзя. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
18 февраля агентство Bloomberg сообщило, что личная встреча президентов может состояться в Саудовской Аравии уже на следующей неделе. Но позже помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что о конкретных датах пока трудно говорить. Он также сказал, что вряд ли встреча состоится на следующей неделе.
«Может быть. А может и не быть», – ответил Песков на просьбу СМИ прокомментировать возможность встречи Путина и Трампа в конце февраля.
Представитель Кремля добавил, что для этого мероприятия потребуется определенная подготовка, в том числе по линии министерств иностранных дел.
Песков также подчеркнул, что «сейчас главная задача» – это провести «реанимацию», а затем «реставрацию» отношений двух стран, которым администрация предыдущего президента США Джо Байдена «целенаправленно» вредила.
«Все починить за один день или за неделю невозможно. Поэтому предстоит длинный путь. И вчера был сделан первый, но очень важный шаг», – сказал Песков.
12 февраля состоялся телефонный разговор между президентами РФ и США. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Спустя почти неделю после этого, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями двух стран, на которых обсуждался перезапуск российско-американских отношений и урегулирование конфликта на Украине.