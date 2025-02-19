Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Песков не исключил встречу Путина и Трампа в конце февраля

Ведомости

Для встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа нужны определенные подготовительные мероприятия, исключать возможность ее проведения в конце февраля нельзя. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

18 февраля агентство Bloomberg сообщило, что личная встреча президентов может состояться в Саудовской Аравии уже на следующей неделе. Но позже помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что о конкретных датах пока трудно говорить. Он также сказал, что вряд ли встреча состоится на следующей неделе.

«Может быть. А может и не быть», – ответил Песков на просьбу СМИ прокомментировать возможность встречи Путина и Трампа в конце февраля.

Представитель Кремля добавил, что для этого мероприятия потребуется определенная подготовка, в том числе по линии министерств иностранных дел.

Песков также подчеркнул, что «сейчас главная задача» – это провести «реанимацию», а затем «реставрацию» отношений двух стран, которым администрация предыдущего президента США Джо Байдена «целенаправленно» вредила.

«Все починить за один день или за неделю невозможно. Поэтому предстоит длинный путь. И вчера был сделан первый, но очень важный шаг», – сказал Песков.

12 февраля состоялся телефонный разговор между президентами РФ и США. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Спустя почти неделю после этого, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями двух стран, на которых обсуждался перезапуск российско-американских отношений и урегулирование конфликта на Украине.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных