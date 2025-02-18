Ушаков: встреча Путина и Трампа вряд ли состоится на следующей неделе

12 февраля состоялся телефонный разговор между президентами РФ и США. По информации Кремля, лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Возможные сроки этой встречи могут стать известны по итогам переговоров между делегациями США и РФ в Саудовской Аравии, говорил днем 18 февраля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.