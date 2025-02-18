Ушаков: встреча Путина и Трампа вряд ли состоится на следующей неделе
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах пока трудно говорить. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает «РИА Новости». Заявление он сделал по итогам переговоров представителей России и США в Эр-Рияде.
«Трудно сказать... Это вряд ли», – ответил Ушаков журналистам на вопрос, возможна ли встреча Путина и Трампа на следующей неделе.
12 февраля состоялся телефонный разговор между президентами РФ и США. По информации Кремля, лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Возможные сроки этой встречи могут стать известны по итогам переговоров между делегациями США и РФ в Саудовской Аравии, говорил днем 18 февраля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
18 февраля агентство Bloomberg также сообщило, что личная встреча президентов может состояться в Саудовской Аравии уже на следующей неделе, а прошедшие там переговоры российской и американской делегаций могут подготовить для этого почву.