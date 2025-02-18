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Ушаков: встреча Путина и Трампа вряд ли состоится на следующей неделе

Ведомости

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах пока трудно говорить. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает «РИА Новости». Заявление он сделал по итогам переговоров представителей России и США в Эр-Рияде.

«Трудно сказать... Это вряд ли», – ответил Ушаков журналистам на вопрос, возможна ли встреча Путина и Трампа на следующей неделе.

12 февраля состоялся телефонный разговор между президентами РФ и США. По информации Кремля, лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Возможные сроки этой встречи могут стать известны по итогам переговоров между делегациями США и РФ в Саудовской Аравии, говорил днем 18 февраля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

18 февраля агентство Bloomberg также сообщило, что личная встреча президентов может состояться в Саудовской Аравии уже на следующей неделе, а прошедшие там переговоры российской и американской делегаций могут подготовить для этого почву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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