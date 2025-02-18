Песков: сроки встречи лидеров РФ и США могут стать известны после переговоров
Возможные сроки встречи президентов РФ и США могут стать известны по итогам переговоров между делегациями двух стран в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Понимания [по встрече двух лидеров] такого нет. Возможно, появятся какие-то прикидки по результатам сегодняшних переговоров», – сказал Песков.
12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Они обсуждали в том числе урегулирование конфликта на Украине. По словам Пескова, лидеры договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
18 февраля российская и американская делегация начали переговоры в Эр-Рияде. Со стороны РФ в ней участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, а со стороны США – госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что делегации в том числе обсудят возможную встречу Путина и Трампа в конце февраля.