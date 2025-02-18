Песков: сроки встречи лидеров РФ и США могут стать известны после переговоров

18 февраля российская и американская делегация начали переговоры в Эр-Рияде. Со стороны РФ в ней участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, а со стороны США – госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что делегации в том числе обсудят возможную встречу Путина и Трампа в конце февраля.