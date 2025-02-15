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Bloomberg: встреча Путина и Трампа может состояться в конце февраля

Ведомости

Высокопоставленные представители США и России проведут переговоры на следующей неделе в Саудовской Аравии и обсудят возможную встречу российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в конце февраля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Детали встречи и список ее участников еще прорабатываются, но собеседники, проинформированные о планах, уточнили, что группа, вероятно, будет состоять из советников по национальной безопасности. По словам одного из источников агентства, цель состоит в том, чтобы назначить дату до начала священного месяца Рамадан в марте.

Большинство европейцев до сих пор не проинформированы, указал другой собеседник. Ожидается также участие представителей Украины, но они, похоже, тоже не в курсе приготовлений.

12 февраля состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Беседа президентов РФ и США длилась почти полтора часа. Они обсуждали вопросы, связанные с обменом российских и американских граждан, урегулированием на Украине, а также возможность личной встречи.

14 февраля Трамп заявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии пройдут встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение конфликта на Украине. МИД Саудовской Аравии приветствовал заявление о возможности проведения встречи Путина и Трампа в королевстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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