Bloomberg: встреча Путина и Трампа может состояться в конце февраля
Высокопоставленные представители США и России проведут переговоры на следующей неделе в Саудовской Аравии и обсудят возможную встречу российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в конце февраля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Детали встречи и список ее участников еще прорабатываются, но собеседники, проинформированные о планах, уточнили, что группа, вероятно, будет состоять из советников по национальной безопасности. По словам одного из источников агентства, цель состоит в том, чтобы назначить дату до начала священного месяца Рамадан в марте.
Большинство европейцев до сих пор не проинформированы, указал другой собеседник. Ожидается также участие представителей Украины, но они, похоже, тоже не в курсе приготовлений.
12 февраля состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Беседа президентов РФ и США длилась почти полтора часа. Они обсуждали вопросы, связанные с обменом российских и американских граждан, урегулированием на Украине, а также возможность личной встречи.
14 февраля Трамп заявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии пройдут встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение конфликта на Украине. МИД Саудовской Аравии приветствовал заявление о возможности проведения встречи Путина и Трампа в королевстве.