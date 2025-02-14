Саудовская Аравия приветствует идею встречи Путина и Трампа в королевстве
Саудовская Аравия приветствует заявление о возможности проведения встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в королевстве. Об этом сообщил МИД страны в соцсети X.
Во внешнеполитическом ведомстве также уточнили, что Саудовская Аравия высоко оценивает разговор между президентами России и США.
12 февраля Трамп и Путин провели телефонный разговор длительностью около полутора часов. В ходе беседы президенты США и России обсудили российско-украинский конфликт. После этого Трамп созвонился с президентом Украины. Позже на пресс-конференции американский лидер заявил, что собирается продолжить контакты и рассчитывает на первую совместную встречу в Саудовской Аравии.
14 февраля Трамп объявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии состоятся встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение конфликта на Украине. Встреча в Саудовской Аравии, как ожидается, последует за переговорами, которые намечены на 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.