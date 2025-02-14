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Саудовская Аравия приветствует идею встречи Путина и Трампа в королевстве

Ведомости

Саудовская Аравия приветствует заявление о возможности проведения встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в королевстве. Об этом сообщил МИД страны в соцсети X.

Во внешнеполитическом ведомстве также уточнили, что Саудовская Аравия высоко оценивает разговор между президентами России и США.

12 февраля Трамп и Путин провели телефонный разговор длительностью около полутора часов. В ходе беседы президенты США и России обсудили российско-украинский конфликт. После этого Трамп созвонился с президентом Украины. Позже на пресс-конференции американский лидер заявил, что собирается продолжить контакты и рассчитывает на первую совместную встречу в Саудовской Аравии.

14 февраля Трамп объявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии состоятся встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение конфликта на Украине. Встреча в Саудовской Аравии, как ожидается, последует за переговорами, которые намечены на 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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