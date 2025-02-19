Путин пошутил, что встречается с собой каждый день
В ходе беседы с журналистами во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге Путин пошутил, что встречается «с Путиным» каждый день в зеркале, сообщает ТАСС.
Один из журналистов задал президенту вопрос о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом, но оговорился и перепутал фамилии президентов.
«Каждый день. В зеркало смотрюсь», – пошутил президент.
19 февраля Путин заявил, что желание провести встречу с американским президентом обоюдное. Он уточнил, что встреча должна быть подготовлена. Путин обозначил, что встреча должна быть организована не для того, чтобы «чай, кофе попить», а для организации мирных переговоров. Он также добавил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.
12 февраля Трамп и Путин провели телефонный разговор длительностью около полутора часов. В ходе беседы президенты США и России обсудили российско-украинский конфликт. После этого Трамп созвонился с президентом Украины.