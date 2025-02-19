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Путин пошутил, что встречается с собой каждый день

Ведомости

В ходе беседы с журналистами во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге Путин пошутил, что встречается «с Путиным» каждый день в зеркале, сообщает ТАСС.

Один из журналистов задал президенту вопрос о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом, но оговорился и перепутал фамилии президентов.

«Каждый день. В зеркало смотрюсь», – пошутил президент.

19 февраля Путин заявил, что желание провести встречу с американским президентом обоюдное. Он уточнил, что встреча должна быть подготовлена. Путин обозначил, что встреча должна быть организована не для того, чтобы «чай, кофе попить», а для организации мирных переговоров. Он также добавил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

12 февраля Трамп и Путин провели телефонный разговор длительностью около полутора часов. В ходе беседы президенты США и России обсудили российско-украинский конфликт. После этого Трамп созвонился с президентом Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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