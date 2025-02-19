Путин пошутил, что встречается с собой каждый день

19 февраля Путин заявил, что желание провести встречу с американским президентом обоюдное. Он уточнил, что встреча должна быть подготовлена. Путин обозначил, что встреча должна быть организована не для того, чтобы «чай, кофе попить», а для организации мирных переговоров. Он также добавил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.