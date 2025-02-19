Президент России заявил об обоюдном желании встретиться с Трампом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что желание провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом обоюдное. Он уточнил, что встреча должна быть подготовлена.
«Это было видно по характеру нашего телефонного разговора», – заявил российский президент, обозначив, что встреча должна быть организована не для того, чтобы «чай, кофе попить», а для организации мирных переговоров. Он также добавил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.
18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча продолжалась 4,5 часа.
На переговорах не была определена дата встречи Путина и Трампа, но Уолтц после завершения встречи отметил, что Трамп намерен действовать «очень быстро» в рамках обсуждения ситуации на Украине. Еще раньше, 12 февраля, состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Лидеры в том числе обсуждали конфликт вокруг Украины.