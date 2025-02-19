Президент России заявил об обоюдном желании встретиться с Трампом

На переговорах не была определена дата встречи Путина и Трампа, но Уолтц после завершения встречи отметил, что Трамп намерен действовать «очень быстро» в рамках обсуждения ситуации на Украине. Еще раньше, 12 февраля, состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Лидеры в том числе обсуждали конфликт вокруг Украины.