Захарова связала заявления Макрона и Зеленского с «призраком наполеонизма»
По Европе бродит призрак наполеонизма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в контексте недавних высказываний президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского.
Ранее Макрон заявил, что он является гарантом того, что Франция «возьмет на себя полную ответственность за мир и безопасность в Европе». Зеленский же называл себя «лидером любых переговоров», указала Захарова.
Дипломат отметила, что в последние годы Зеленский утверждал, что защищает Европу, «и никто его в Евросоюзе (ЕС) не поправил, наоборот – денег давали на обеспечение собственной безопасности».
«Вот и думай теперь, кто главнее: «гарант Макрон» или «лидер любых переговоров Зеленский». Призрак наполеонизма бродит по Европе», – сказала представитель МИДа.
17 февраля, в канун переговоров России и США по Украине в Саудовской Аравии, Макрон созвал экстренную встречу лидеров ЕС в Париже для выработки европейской позиции по урегулированию конфликта. Участие в саммите, помимо Макрона, приняли главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, председатель Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
Reuters со ссылкой на источники сообщало о планах Франции провести вторую срочную встречу 19 февраля с целью обсуждения ситуации в мире по теме украинского урегулирования и европейской безопасности. На саммит пригласили страны ЕС, которые не присутствовали на предыдущей встрече, а также Канаду.
18 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры, на которых, в том числе, обсуждалось урегулирование конфликта вокруг Украины. Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги встречи делегаций РФ и США.