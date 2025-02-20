Захарова связала заявления Макрона и Зеленского с «призраком наполеонизма»

Reuters со ссылкой на источники сообщало о планах Франции провести вторую срочную встречу 19 февраля с целью обсуждения ситуации в мире по теме украинского урегулирования и европейской безопасности. На саммит пригласили страны ЕС, которые не присутствовали на предыдущей встрече, а также Канаду.