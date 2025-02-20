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Захарова связала заявления Макрона и Зеленского с «призраком наполеонизма»

Ведомости

По Европе бродит призрак наполеонизма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в контексте недавних высказываний президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее Макрон заявил, что он является гарантом того, что Франция «возьмет на себя полную ответственность за мир и безопасность в Европе». Зеленский же называл себя «лидером любых переговоров», указала Захарова.

Дипломат отметила, что в последние годы Зеленский утверждал, что защищает Европу, «и никто его в Евросоюзе (ЕС) не поправил, наоборот – денег давали на обеспечение собственной безопасности».

«Вот и думай теперь, кто главнее: «гарант Макрон» или «лидер любых переговоров Зеленский». Призрак наполеонизма бродит по Европе», – сказала представитель МИДа.

17 февраля, в канун переговоров России и США по Украине в Саудовской Аравии, Макрон созвал экстренную встречу лидеров ЕС в Париже для выработки европейской позиции по урегулированию конфликта. Участие в саммите, помимо Макрона, приняли главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, председатель Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Reuters со ссылкой на источники сообщало о планах Франции провести вторую срочную встречу 19 февраля с целью обсуждения ситуации в мире по теме украинского урегулирования и европейской безопасности. На саммит пригласили страны ЕС, которые не присутствовали на предыдущей встрече, а также Канаду.

18 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры, на которых, в том числе, обсуждалось урегулирование конфликта вокруг Украины. Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги встречи делегаций РФ и США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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