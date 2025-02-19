Лавров: Россия не будет «бегать» за Европой для нормализации отношений
Россия видит перед собой задачу не зависеть от иностранных партнеров, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после выступления на правительственном часе в Государственной думе.
Политик рассказал, что парламентарии страны сейчас решают задачи, связанные с тем, чтобы экономика и вся система страны функционировали так, чтобы не зависеть от иностранных партнеров. Задачи, которые стоят перед администрацией РФ, также связаны с завершением военных действий на Украине на условиях России.
В ходе пресс-конференции Лавров также заявил, что Россия не делала ничего, чтобы разрушить отношения с Западом. Кроме того, он подчеркнул, что Россия готова рассмотреть, на каких условиях будет возможно возобновить отношения с западными коллегами, если они этого захотят: «Слово за ними».
«Мы не будем ни за кем бегать», – заявил Лавров.
Лавров подчеркнул, что в Кремле сейчас не думают о восстановлении отношений с Западом, поскольку сейчас администрация страны занята укреплением государства в интересах народа.
18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Российскую сторону представляли Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и директор РФПИ Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча продолжалась 4,5 часа с небольшим перерывом.
Вечером 17 февраля в Париже, в канун российско-американских переговоров в Саудовской Аравии по Украине, начался созванный президентом Франции Эммануэлем Макроном «экстренный» саммит Евросоюза (ЕС). Его целью была выработка европейской позиции по урегулированию конфликта. В Елисейском дворце кроме Макрона собрались главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, председатель Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Как сообщает BFMTV, перед встречей Макрон созвонился с президентом США Дональдом Трампом, разговор продлился «около 20 минут».
19 февраля Франция планирует провести вторую срочную встречу, где пройдет обсуждение ситуации в мире по теме урегулирования украинского конфликта и европейской безопасности.