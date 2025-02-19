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Лавров: Россия не будет «бегать» за Европой для нормализации отношений

Ведомости

Россия видит перед собой задачу не зависеть от иностранных партнеров, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после выступления на правительственном часе в Государственной думе.

Политик рассказал, что парламентарии страны сейчас решают задачи, связанные с тем, чтобы экономика и вся система страны функционировали так, чтобы не зависеть от иностранных партнеров. Задачи, которые стоят перед администрацией РФ, также связаны с завершением военных действий на Украине на условиях России.

В ходе пресс-конференции Лавров также заявил, что Россия не делала ничего, чтобы разрушить отношения с Западом. Кроме того, он подчеркнул, что Россия готова рассмотреть, на каких условиях будет возможно возобновить отношения с западными коллегами, если они этого захотят: «Слово за ними».

«Мы не будем ни за кем бегать», – заявил Лавров.

Лавров подчеркнул, что в Кремле сейчас не думают о восстановлении отношений с Западом, поскольку сейчас администрация страны занята укреплением государства в интересах народа.

18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Российскую сторону представляли Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и директор РФПИ Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча продолжалась 4,5 часа с небольшим перерывом.

Вечером 17 февраля в Париже, в канун российско-американских переговоров в Саудовской Аравии по Украине, начался созванный президентом Франции Эммануэлем Макроном «экстренный» саммит Евросоюза (ЕС). Его целью была выработка европейской позиции по урегулированию конфликта. В Елисейском дворце кроме Макрона собрались главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, председатель Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Как сообщает BFMTV, перед встречей Макрон созвонился с президентом США Дональдом Трампом, разговор продлился «около 20 минут».

19 февраля Франция планирует провести вторую срочную встречу, где пройдет обсуждение ситуации в мире по теме урегулирования украинского конфликта и европейской безопасности.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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