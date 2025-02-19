Лавров: Россия не будет «бегать» за Европой для нормализации отношений

В ходе пресс-конференции Лавров также заявил, что Россия не делала ничего, чтобы разрушить отношения с Западом. Кроме того, он подчеркнул, что Россия готова рассмотреть, на каких условиях будет возможно возобновить отношения с западными коллегами, если они этого захотят: «Слово за ними».