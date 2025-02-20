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Набиуллина: ЦБ не ведет переговоры о снятии санкций с России

Ведомости

Банк России не принимает участия в переговорах насчет отмены антироссийских санкций, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге.

«ЦБ не участвует в такого рода переговорах, и мне об этом ничего не известно», – сказала Набиуллина.

18 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что американский бизнес потерял порядка $324 млрд после ухода из РФ. По словам Дмитриева, наибольшие потери были зафиксированы в сфере IT и медиа – $123 млрд. Потери потребительского рынка и здравоохранения составили $94 млрд, финансового сектора – $71 млрд, промышленности – $26 млрд, энергетической отрасли – $10 млрд.

В этот же день госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде заявил, что в случае урегулирования российско-украинского конфликта Западу придется отменить санкции против РФ. По его словам, для прекращения любого конфликта нужно, чтобы стороны пошли на уступки. Евросоюзу в какой-то момент также необходимо будет сесть за стол переговоров, добавил Рубио. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС не планирует отменять свои санкции против России, если США решат сделать это.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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