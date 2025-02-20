Набиуллина: ЦБ не ведет переговоры о снятии санкций с России
Банк России не принимает участия в переговорах насчет отмены антироссийских санкций, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге.
«ЦБ не участвует в такого рода переговорах, и мне об этом ничего не известно», – сказала Набиуллина.
18 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что американский бизнес потерял порядка $324 млрд после ухода из РФ. По словам Дмитриева, наибольшие потери были зафиксированы в сфере IT и медиа – $123 млрд. Потери потребительского рынка и здравоохранения составили $94 млрд, финансового сектора – $71 млрд, промышленности – $26 млрд, энергетической отрасли – $10 млрд.
В этот же день госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде заявил, что в случае урегулирования российско-украинского конфликта Западу придется отменить санкции против РФ. По его словам, для прекращения любого конфликта нужно, чтобы стороны пошли на уступки. Евросоюзу в какой-то момент также необходимо будет сесть за стол переговоров, добавил Рубио. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС не планирует отменять свои санкции против России, если США решат сделать это.