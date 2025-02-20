Набиуллина: ЦБ не ведет переговоры о снятии санкций с России

В этот же день госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде заявил, что в случае урегулирования российско-украинского конфликта Западу придется отменить санкции против РФ. По его словам, для прекращения любого конфликта нужно, чтобы стороны пошли на уступки. Евросоюзу в какой-то момент также необходимо будет сесть за стол переговоров, добавил Рубио. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС не планирует отменять свои санкции против России, если США решат сделать это.