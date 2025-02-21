Трамп: страны БРИКС отказались от замены доллара из-за угрозы пошлин в 150%
Страны БРИКС отказались от намерения заменить доллар в связи с угрозами администрации США установить 150%-ные пошлины и из опасений лишиться торговли с Вашингтоном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с губернаторами-республиканцами.
Трамп утверждает, что государства БРИКС намеревались создать новую валюту, возможно, использовать китайский юань. Но они изменили свое мнение после угрозы со стороны США.
«Когда я пришел, я сказал: любая страна БРИКС, которая даже заикнется о подрыве доллара, получит пошлины в размере 150% и мы не будем с ними торговать. И БРИКС просто рассыпался», – сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).
В октябре 2024 г. президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы глав ведущих СМИ стран БРИКС, сообщал, что рубль и юань используются в 95% расчетов России с Китаем. Глава российского государства также отметил, что РФ использует юань и в расчетах с третьими странами, «что способствует укреплению юаня как международной денежной единицы». По словам Путина, дело не в том, что Китай хочет кому-то навредить, – «просто так вот складывается обстановка».
В августе 2023 г. пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в том, что создание общей валюты в рамках БРИКС возможно в ближайшее время. Но уже на тот момент страны активно использовали при расчетах национальные валюты, обращал внимание представитель Кремля.