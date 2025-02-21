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Трамп: страны БРИКС отказались от замены доллара из-за угрозы пошлин в 150%

Ведомости

Страны БРИКС отказались от намерения заменить доллар в связи с угрозами администрации США установить 150%-ные пошлины и из опасений лишиться торговли с Вашингтоном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с губернаторами-республиканцами.

Трамп утверждает, что государства БРИКС намеревались создать новую валюту, возможно, использовать китайский юань. Но они изменили свое мнение после угрозы со стороны США.

«Когда я пришел, я сказал: любая страна БРИКС, которая даже заикнется о подрыве доллара, получит пошлины в размере 150% и мы не будем с ними торговать. И БРИКС просто рассыпался», – сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).

В октябре 2024 г. президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы глав ведущих СМИ стран БРИКС, сообщал, что рубль и юань используются в 95% расчетов России с Китаем. Глава российского государства также отметил, что РФ использует юань и в расчетах с третьими странами, «что способствует укреплению юаня как международной денежной единицы». По словам Путина, дело не в том, что Китай хочет кому-то навредить, – «просто так вот складывается обстановка».

В августе 2023 г. пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в том, что создание общей валюты в рамках БРИКС возможно в ближайшее время. Но уже на тот момент страны активно использовали при расчетах национальные валюты, обращал внимание представитель Кремля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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