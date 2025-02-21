Трамп: страны БРИКС отказались от замены доллара из-за угрозы пошлин в 150%

В октябре 2024 г. президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы глав ведущих СМИ стран БРИКС, сообщал, что рубль и юань используются в 95% расчетов России с Китаем. Глава российского государства также отметил, что РФ использует юань и в расчетах с третьими странами, «что способствует укреплению юаня как международной денежной единицы». По словам Путина, дело не в том, что Китай хочет кому-то навредить, – «просто так вот складывается обстановка».