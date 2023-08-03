В Кремле усомнились в возможности создания общей валюты БРИКС в ближайшее время

«Процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идет. Многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют во взаимных расчетах. Также, естественно, ведутся экспертные обсуждения о возможности, целесообразности и реализуемости планов по введению национальной валюты, каких-то интеграционных процессах. Это пока дискуссионный процесс, понятно, что он будет растянут по времени. В ближайшей перспективе вряд ли это реализуемо», – сказал он.