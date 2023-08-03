В Кремле усомнились в возможности создания общей валюты БРИКС в ближайшее время
Создание общей валюты в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в ближайшее время вряд ли возможно, однако уже сейчас государства активно используют при расчетах национальные валюты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идет. Многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют во взаимных расчетах. Также, естественно, ведутся экспертные обсуждения о возможности, целесообразности и реализуемости планов по введению национальной валюты, каких-то интеграционных процессах. Это пока дискуссионный процесс, понятно, что он будет растянут по времени. В ближайшей перспективе вряд ли это реализуемо», – сказал он.
Песков отметил, что использование национальных валют уже стало «реальностью, которая растет в мировом масштабе». По его словам, к такой практике прибегают не только столкнувшиеся с санкциями страны, но и государства, которых ограничения не касаются, но которые «понимают выгодность этого режима».
Несмотря на малую вероятность реализуемости этой инициативы, это не значит, что ее не нужно обсуждать, отметил Песков. Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса будет продолжаться.
БРИКС была основана в июне 2006 г. в рамках Петербургского экономического форума. Изначально в объединение входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2020 г. к нему присоединилась ЮАР. В марте в МИД РФ сообщили о желании 16 стран вступить в БРИКС. 15-й саммит группы пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа.