NYP: в Белом доме настроены против Зеленского уже несколько месяцев
В Белом доме уже несколько месяцев настроены против президента Украины Владимира Зеленского, сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на свои источники.
«Для меня в этом нет ничего нового», – сказал один из источников NYP на фоне резкого ухудшения отношений между Вашингтоном и Киевом. «Я уже несколько месяцев назад слышал, что пора проводить выборы и назначать новое руководство», – заключил он.
Другой источник согласился с этой информацией и предположил, что лучше для [Зеленского] и всего мира, если он уедет во Францию.
Чиновник из администрации Белого дома рассказал, что в республиканской партии США «по-разному» относятся к Украине, и заявил, что в США есть люди, «которые придерживаются традиционного для республиканской партии мнения о Зеленском». Но он не пояснил, что это значит.
В статье сказано, что у президента США Дональда Трампа еще нет претендента, которого бы лидер США предпочел видеть на посту президента Украины.
Президентские выборы должны были пройти на Украине в 2024 г., но были перенесены из-за военного положения, которое Зеленский ввел 24 февраля 2022 г. Согласно конституции страны, выборы не могут быть проведены в этих условиях.
NYP считает, что отношения между США и Украиной «переросли в открытую вражду» после того, как Зеленский отклонил первоначальное предложение США передать 50% редкоземельных ископаемых в качестве оплаты за военную помощь. Украинский президент также обрушился с критикой на американских коллег после их встречи с российскими дипломатами в Эр-Рияде 18 февраля без участия Украины.
В ответ на это Трамп назвал Зеленского диктатором, заявив, что рейтинг его общественного признания составляет 4%. Президент Украины, в свою очередь, обвинил коллегу в том, что тот живет «в пространстве дезинформации».
20 февраля The Economist писал, что украинские элиты опасаются, что президент Трамп хочет не столько проведения президентских выборов в республике, сколько избавиться от Зеленского.