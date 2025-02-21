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NYP: в Белом доме настроены против Зеленского уже несколько месяцев

Ведомости

В Белом доме уже несколько месяцев настроены против президента Украины Владимира Зеленского, сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на свои источники.

«Для меня в этом нет ничего нового», – сказал один из источников NYP на фоне резкого ухудшения отношений между Вашингтоном и Киевом. «Я уже несколько месяцев назад слышал, что пора проводить выборы и назначать новое руководство», – заключил он.

Другой источник согласился с этой информацией и предположил, что лучше для [Зеленского] и всего мира, если он уедет во Францию.

Чиновник из администрации Белого дома рассказал, что в республиканской партии США «по-разному» относятся к Украине, и заявил, что в США есть люди, «которые придерживаются традиционного для республиканской партии мнения о Зеленском». Но он не пояснил, что это значит.

В статье сказано, что у президента США Дональда Трампа еще нет претендента, которого бы лидер США предпочел видеть на посту президента Украины.

Президентские выборы должны были пройти на Украине в 2024 г., но были перенесены из-за военного положения, которое Зеленский ввел 24 февраля 2022 г. Согласно конституции страны, выборы не могут быть проведены в этих условиях.

NYP считает, что отношения между США и Украиной «переросли в открытую вражду» после того, как Зеленский отклонил первоначальное предложение США передать 50% редкоземельных ископаемых в качестве оплаты за военную помощь. Украинский президент также обрушился с критикой на американских коллег после их встречи с российскими дипломатами в Эр-Рияде 18 февраля без участия Украины.

В ответ на это Трамп назвал Зеленского диктатором, заявив, что рейтинг его общественного признания составляет 4%. Президент Украины, в свою очередь, обвинил коллегу в том, что тот живет «в пространстве дезинформации».

20 февраля The Economist писал, что украинские элиты опасаются, что президент Трамп хочет не столько проведения президентских выборов в республике, сколько избавиться от Зеленского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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