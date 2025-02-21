Депутат Европарламента сообщил о сроке согласования условий капитуляции Украины
У Евросоюза есть три недели, чтобы согласовать условия капитуляции Украины – такой срок обозначил Вашингтон, сообщил депутат Европарламента Мика Аалтола в соцсети X.
«США дали нам три недели на то, чтобы принять условия капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, США покинут Европу», – сказал он.
По словам Аалтолы, Трамп «отдает приоритет проблемам безопасности России сейчас и в будущем».
«Пусть они сами разбираются со своим беспорядком. У нас есть три недели, чтобы повзрослеть», – написал Аалтола.
21 февраля премьер Польши Дональд Туск призвал ЕС оперативно предпринять три шага в связи с ситуацией вокруг Украины: профинансировать помощь Киеву из замороженных российских активов, усилить патрулирование воздушного пространства, охрану Балтийского моря и границ ЕС с Россией и принять новые финансовые правила для финансирования безопасности и обороны ЕС. До этого польский премьер говорил, что «вынужденная капитуляция Украины» означала бы капитуляцию всего западного сообщества.
12 февраля президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. В том числе они обсуждали урегулирование конфликта на Украине. The Economist писал, что переговоры Путина и Трампа огорчили украинских и европейских официальных лиц. 18 февраля российская и американская делегации провели переговоры в Эр-Рияде. Встреча состоялась без участия представителей Европы и Киева. Делегации условились, что вскоре будет сформирован процесс по украинскому урегулированию – Москва и Вашингтон назначат представителей для работы в группе. После этого начнутся соответствующие регулярные консультации.