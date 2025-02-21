Депутат Европарламента сообщил о сроке согласования условий капитуляции Украины

12 февраля президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. В том числе они обсуждали урегулирование конфликта на Украине. The Economist писал, что переговоры Путина и Трампа огорчили украинских и европейских официальных лиц. 18 февраля российская и американская делегации провели переговоры в Эр-Рияде. Встреча состоялась без участия представителей Европы и Киева. Делегации условились, что вскоре будет сформирован процесс по украинскому урегулированию – Москва и Вашингтон назначат представителей для работы в группе. После этого начнутся соответствующие регулярные консультации.