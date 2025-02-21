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Депутат Европарламента сообщил о сроке согласования условий капитуляции Украины

Ведомости

У Евросоюза есть три недели, чтобы согласовать условия капитуляции Украины – такой срок обозначил Вашингтон, сообщил депутат Европарламента Мика Аалтола в соцсети X.

«США дали нам три недели на то, чтобы принять условия капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, США покинут Европу», – сказал он.

По словам Аалтолы, Трамп «отдает приоритет проблемам безопасности России сейчас и в будущем».

«Пусть они сами разбираются со своим беспорядком. У нас есть три недели, чтобы повзрослеть», – написал Аалтола.

21 февраля премьер Польши Дональд Туск призвал ЕС оперативно предпринять три шага в связи с ситуацией вокруг Украины: профинансировать помощь Киеву из замороженных российских активов, усилить патрулирование воздушного пространства, охрану Балтийского моря и границ ЕС с Россией и принять новые финансовые правила для финансирования безопасности и обороны ЕС. До этого польский премьер говорил, что «вынужденная капитуляция Украины» означала бы капитуляцию всего западного сообщества.

12 февраля президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. В том числе они обсуждали урегулирование конфликта на Украине. The Economist писал, что переговоры Путина и Трампа огорчили украинских и европейских официальных лиц. 18 февраля российская и американская делегации провели переговоры в Эр-Рияде. Встреча состоялась без участия представителей Европы и Киева. Делегации условились, что вскоре будет сформирован процесс по украинскому урегулированию – Москва и Вашингтон назначат представителей для работы в группе. После этого начнутся соответствующие регулярные консультации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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