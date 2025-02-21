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ВС РФ нанесли 11 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины

Ведомости

За неделю Вооруженные силы (ВС) России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам газоэнергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанциям, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Удары были нанесены в период с 15 по 21 февраля высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотниками, объекты были поражены.

С 8 по 14 февраля российская армия нанесла 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА, в результате также были поражены объекты газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины.

Групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, был также нанесен 1 февраля. Отмечалось, что цели были достигнуты, «все назначенные объекты поражены». 9 февраля украинская компания «Укрэнерго» предупреждала об ограничении подачи электроэнергии бизнесу и промышленности, указав, что мера затронет всю республику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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