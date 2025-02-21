ВС РФ нанесли 11 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины

Групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, был также нанесен 1 февраля. Отмечалось, что цели были достигнуты, «все назначенные объекты поражены». 9 февраля украинская компания «Укрэнерго» предупреждала об ограничении подачи электроэнергии бизнесу и промышленности, указав, что мера затронет всю республику.