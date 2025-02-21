ВС РФ нанесли 11 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины
За неделю Вооруженные силы (ВС) России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам газоэнергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанциям, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
Удары были нанесены в период с 15 по 21 февраля высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотниками, объекты были поражены.
С 8 по 14 февраля российская армия нанесла 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА, в результате также были поражены объекты газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины.
Групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, был также нанесен 1 февраля. Отмечалось, что цели были достигнуты, «все назначенные объекты поражены». 9 февраля украинская компания «Укрэнерго» предупреждала об ограничении подачи электроэнергии бизнесу и промышленности, указав, что мера затронет всю республику.