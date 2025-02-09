На Украине предупредили об ограничении энергоснабжения бизнеса и промышленности
Украинская компания «Укрэнерго» предупредила об ограничении подачи электроэнергии бизнесу и промышленности 10 февраля, сообщила пресс-служба организации.
Мера, как уточнили на предприятии, затронет всю Украину.
«Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов», – говорится в сообщении.
В «Укрэнерго» отметили, что ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденного оборудования.
Также там призвали жителей Украины потреблять электроэнергию экономно, не включать несколько мощных электроприборов одновременно.
Как пишут местные СМИ, аварийные отключения энергоснабжения в отдельных регионах Украины были отмечены в течение всей недели.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России ночью 1 февраля нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.