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Медведев спрогнозировал проведение выборов на Украине и капитуляцию страны

Ведомости

Украина может пойти по пути, который предполагает проведение в республике выборов и подготовку к «неприятному завершению» конфликта, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Администрация нового президента США Дональда Трампа только начинает свой второй срок, а глава государства и его окружение, указал Медведев, «не очень любят и совсем не уважают» украинские власти. Украинский президент поддерживал предшественника Трампа Джо Байдена, а сейчас «хамит напропалую» новой команде избранного президента, отметил зампред Совбеза. У Киева есть два пути, считает политик.

«Первый: упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны. По сути – к капитуляции», – написал Медведев в своем Telegram-канале. В качестве второго варианта он намекнул на зависимости.

Зеленский делает все, чтобы сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта и для продолжения боев «до последнего украинца», заявил ранее на этой неделе зампред Совета безопасности. Он также называл чушью заявления представителей Украины о территориальных обменах с Россией.

8 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. Зеленский не признал эти переговоры, поскольку они были проведены без участия украинской стороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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