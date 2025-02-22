Медведев спрогнозировал проведение выборов на Украине и капитуляцию страны

Администрация нового президента США Дональда Трампа только начинает свой второй срок, а глава государства и его окружение, указал Медведев, «не очень любят и совсем не уважают» украинские власти. Украинский президент поддерживал предшественника Трампа Джо Байдена, а сейчас «хамит напропалую» новой команде избранного президента, отметил зампред Совбеза. У Киева есть два пути, считает политик.