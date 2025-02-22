Медведев спрогнозировал проведение выборов на Украине и капитуляцию страны
Украина может пойти по пути, который предполагает проведение в республике выборов и подготовку к «неприятному завершению» конфликта, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Администрация нового президента США Дональда Трампа только начинает свой второй срок, а глава государства и его окружение, указал Медведев, «не очень любят и совсем не уважают» украинские власти. Украинский президент поддерживал предшественника Трампа Джо Байдена, а сейчас «хамит напропалую» новой команде избранного президента, отметил зампред Совбеза. У Киева есть два пути, считает политик.
«Первый: упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны. По сути – к капитуляции», – написал Медведев в своем Telegram-канале. В качестве второго варианта он намекнул на зависимости.
Зеленский делает все, чтобы сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта и для продолжения боев «до последнего украинца», заявил ранее на этой неделе зампред Совета безопасности. Он также называл чушью заявления представителей Украины о территориальных обменах с Россией.
8 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. Зеленский не признал эти переговоры, поскольку они были проведены без участия украинской стороны.