Израиль отложил обмен заложниками из-за «унизительных церемоний» «Хамаса»

В этот же день Израиль должен был освободить 600 палестинских заключенных. Заявление канцелярии Нетаньяху, как пишет The Times of Israel, последовало после того, как сотни заключенных уже сели в автобусы и должны были покинуть тюрьму Офер. Обмен не состоялся на фоне возмущения Израиля ситуацией с передачей тел убитых в плену Шири Бибас и ее двух детей, а также кадров с пропагандистской церемонии «Хамаса». На видеозаписи, как отмечается, заложников привели на церемонию, где освобождают других пленных.