Израиль отложил обмен заложниками из-за «унизительных церемоний» «Хамаса»
Израиль решил приостановить освобождение палестинских заключенных из-за пропагандистских церемоний, которые группировка «Хамас» проводит с израильскими заложниками. Запланированное на 22 февраля освобождение палестинцев не состоялось, сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Ввиду неоднократных нарушений со стороны “Хамаса”, включая унизительные церемонии, оскорбляющие честь наших заложников, и их циничное использование в пропагандистских целях, решено отложить освобождение террористов, запланированное на вчера», – приводит в своем Telegram-канале заявление канцелярии советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман.
Боевиков не отпустят до тех пор, пока Израиля не получит гарантии, что следующее освобождение заложников «пройдет без унизительных церемоний», говорится в заявлении.
22 февраля в рамках восьмого этапа реализации плана по возвращению заложников из Газы были освобождены шестеро граждан. В Израиль после 505 дней плена вернулись Омер Винкерт, Элиа Коэн, Таль Шохам и Омер Шем-Тов. Еще два заложника – Хишам аль-Сайед и Авера Менгисту – воссоединились с семьями после 10 лет плена, напомнил Гендельман.
В этот же день Израиль должен был освободить 600 палестинских заключенных. Заявление канцелярии Нетаньяху, как пишет The Times of Israel, последовало после того, как сотни заключенных уже сели в автобусы и должны были покинуть тюрьму Офер. Обмен не состоялся на фоне возмущения Израиля ситуацией с передачей тел убитых в плену Шири Бибас и ее двух детей, а также кадров с пропагандистской церемонии «Хамаса». На видеозаписи, как отмечается, заложников привели на церемонию, где освобождают других пленных.
20 февраля «Хамас» передал Израилю тела четырех заложников – 83-летнего Одеда Лифшица, 33-летней Шири Бибас и ее сыновей 10-месячного Кфира и четырехлетнего Ариэля. Все они были похищены 7 октября 2023 г. Группировка утверждала, что все четыре заложника погибли при израильском авиаударе. ЦАХАЛ опроверг это и сообщил со ссылкой на судмедэкспертизу и разведданные, что Кфир и Ариэль были убиты боевиками «голыми руками». Нетаньяху обвинил группировку в жестоком нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.