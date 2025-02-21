ЦАХАЛ: дети израильской семьи Бибас были убиты «Хамасом»
Несовершеннолетние израильские заложники – десятимесячный Кфир и четырехлетний Ариэль Бибас – были убиты боевиками палестинской группировки «Хамас», заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Вопреки лжи “Хамаса” Ариэль и Кфир не были убиты в результате авиаудара. Они были хладнокровно убиты террористами. Боевики не стреляли в двух мальчиков, они убили их голыми руками», – говорится в сообщении.
Об этом ЦАХАЛ сообщает со ссылкой на судмедэкспертизу и разведданные. Как утверждают в представительстве армии, результаты исследований были направлены партнерам Израиля.
Кроме того, палестинская группировка передала израильской стороне «тело неизвестной женщины» вместо тела 33-летней Шири Бибас, следует из сообщения.
20 февраля Международный Красный Крест (МКК) передал тела четырех пленных израильским военным и представителям Агентства безопасности Израиля. Речь идет об останках 83-летнего Одеда Лифшица, 33-летней Шири Бибас и ее сыновей Кфира и Ариэля. Все они были похищены 7 октября 2023 г.
«Хамас» утверждал, что все четыре заложника погибли при израильском авиаударе. ЦАХАЛ отвергла эти утверждения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил группировку в жестоком нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников.