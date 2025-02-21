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ЦАХАЛ: дети израильской семьи Бибас были убиты «Хамасом»

Ведомости

Несовершеннолетние израильские заложники – десятимесячный Кфир и четырехлетний Ариэль Бибас – были убиты боевиками палестинской группировки «Хамас», заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Вопреки лжи “Хамаса” Ариэль и Кфир не были убиты в результате авиаудара. Они были хладнокровно убиты террористами. Боевики не стреляли в двух мальчиков, они убили их голыми руками», – говорится в сообщении.

Об этом ЦАХАЛ сообщает со ссылкой на судмедэкспертизу и разведданные. Как утверждают в представительстве армии, результаты исследований были направлены партнерам Израиля.

Кроме того, палестинская группировка передала израильской стороне «тело неизвестной женщины» вместо тела 33-летней Шири Бибас, следует из сообщения.

20 февраля Международный Красный Крест (МКК) передал тела четырех пленных израильским военным и представителям Агентства безопасности Израиля. Речь идет об останках 83-летнего Одеда Лифшица, 33-летней Шири Бибас и ее сыновей Кфира и Ариэля. Все они были похищены 7 октября 2023 г.

«Хамас» утверждал, что все четыре заложника погибли при израильском авиаударе. ЦАХАЛ отвергла эти утверждения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил группировку в жестоком нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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