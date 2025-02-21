Генсек ООН осудил действия «Хамаса» при передаче тел израильских заложников

На следующий день Армия обороны Израиля сообщила, что после завершения процесса опознания тел установлено, что боевики не отдали останки Бибас. Переданное тело также не совпадает с каким-либо другим заложником. При этом итоги судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что «Хамас» передал останки сыновей Бибас – Кфира и Ариэля. Их убили в плену боевиков в ноябре 2023 г. На момент гибели Кфиру было 10 месяцев, а Ариэлю – четыре года.