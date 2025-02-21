Генсек ООН осудил действия «Хамаса» при передаче тел израильских заложников
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил радикальную палестинскую группировку «Хамас» за передачу тел израильских заложников в ходе публичной демонстрации. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.
«По международному праву любая передача останков погибших должна соответствовать запрету на жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, с уважением достоинства погибших и их семей», – подчеркнул Гутерриш.
20 февраля Международный Красный Крест передал тела четырех пленных израильским военным и представителям Агентства безопасности Израиля. Речь идет об останках 83-летнего Одеда Лифшица, 33-летней Шири Бибас и ее сыновей Кфира и Ариэля. Все они были похищены 7 октября 2023 г.
На следующий день Армия обороны Израиля сообщила, что после завершения процесса опознания тел установлено, что боевики не отдали останки Бибас. Переданное тело также не совпадает с каким-либо другим заложником. При этом итоги судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что «Хамас» передал останки сыновей Бибас – Кфира и Ариэля. Их убили в плену боевиков в ноябре 2023 г. На момент гибели Кфиру было 10 месяцев, а Ариэлю – четыре года.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил группировку в жестоком нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников.