«Хамас» передал Красному Кресту еще одного заложника
Палестинская группировка «Хамас» передала Международному Красному Кресту еще одного израильского заложника. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
Сотрудники организации совпровождают освобожденного пленного на пути к израильским военным и представителям Агентства безопасности Израиля.
The Times of Israel пишет, что освобожденным пленным является израильский бедуин Хишам Ас-Саид. Он попал в сектор Газа в 2015 г. и с тех пор удерживался в плену боевиков.
22 февраля «Хамас» также освободил 40-летнего Таль Шохама, 38-летного Авера Менгисту, 23-летнего Омера Венкерта, 27-летнего Элию Коэна и 21-летнего Омера Шем Това. Освобожденные заложники уже прибыли на территорию Израиля. Они пройдут первичное медицинское обследование и встретятся со своими семьями.
20 февраля «Хамас» передал Израилю тела четырех заложников – 83-летнего Одеда Лифшица, 33-летней Шири Бибас и ее сыновей 10-месячного Кфира и четырехлетнего Ариэля. Все они были похищены 7 октября 2023 г. Группировка утверждала, что все четыре заложника погибли при израильском авиаударе. ЦАХАЛ опроверг это и сообщил со ссылкой на судмедэкспертизу и разведданные, что Кфир и Ариэль были убиты боевиками «голыми руками». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил группировку в жестоком нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.