«Хамас» передал Красному Кресту еще одного заложника

20 февраля «Хамас» передал Израилю тела четырех заложников – 83-летнего Одеда Лифшица, 33-летней Шири Бибас и ее сыновей 10-месячного Кфира и четырехлетнего Ариэля. Все они были похищены 7 октября 2023 г. Группировка утверждала, что все четыре заложника погибли при израильском авиаударе. ЦАХАЛ опроверг это и сообщил со ссылкой на судмедэкспертизу и разведданные, что Кфир и Ариэль были убиты боевиками «голыми руками». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил группировку в жестоком нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.