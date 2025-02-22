«Хамас» передал Израилю еще троих заложников
Палестинская группировка «Хамас» передала Международному Красному Кресту троих израильских заложников. Сотрудники организации передали их военным и представителям Агентства безопасности Израиля. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
Военные сопровождают освобожденных пленных на пути на территорию Израиля. Там они пройдут первичное медицинское обследование.
По данным The Jerusalem Post, группировка освободила 23-летнего Омера Венкерта, 27-летнего Элию Коэна и 21-летнего Омера Шем Това. Все они были похищены боевиками 7 октября 2023 г. во время музыкального фестиваля Nova.
22 февраля «Хамас» также освободил 40-летнего Таль Шохама и 38-летного Авера Менгисту. Шохам был похищен из дома родителей его супруги в кибуце Беэри 7 октября 2023 г. Менгисту же находился в плену у боевиков на протяжении 10 лет. Освобожденные заложники уже прибыли в Израиль. Они пройдут первичное медицинское обследование и встретятся со своими семьями.
Ожидается, что в течение дня группировка освободит еще одного пленного – Хишама аль-Саида. В ближайшее время военные встретят его.