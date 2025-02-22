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«Хамас» передал Израилю еще троих заложников

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» передала Международному Красному Кресту троих израильских заложников. Сотрудники организации передали их военным и представителям Агентства безопасности Израиля. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Военные сопровождают освобожденных пленных на пути на территорию Израиля. Там они пройдут первичное медицинское обследование.

По данным The Jerusalem Post, группировка освободила 23-летнего Омера Венкерта, 27-летнего Элию Коэна и 21-летнего Омера Шем Това. Все они были похищены боевиками 7 октября 2023 г. во время музыкального фестиваля Nova.

22 февраля «Хамас» также освободил 40-летнего Таль Шохама и 38-летного Авера Менгисту. Шохам был похищен из дома родителей его супруги в кибуце Беэри 7 октября 2023 г. Менгисту же находился в плену у боевиков на протяжении 10 лет. Освобожденные заложники уже прибыли в Израиль. Они пройдут первичное медицинское обследование и встретятся со своими семьями.

Ожидается, что в течение дня группировка освободит еще одного пленного – Хишама аль-Саида. В ближайшее время военные встретят его.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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