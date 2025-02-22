«Хамас» передал Израилю еще троих заложников

22 февраля «Хамас» также освободил 40-летнего Таль Шохама и 38-летного Авера Менгисту. Шохам был похищен из дома родителей его супруги в кибуце Беэри 7 октября 2023 г. Менгисту же находился в плену у боевиков на протяжении 10 лет. Освобожденные заложники уже прибыли в Израиль. Они пройдут первичное медицинское обследование и встретятся со своими семьями.