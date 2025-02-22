Двое освобожденных заложников «Хамаса» прибыли в Израиль

По данным The Times of Israel, 22 февраля были освобождены 40-летний Таль Шохам и 38-летний Авера Менгисту. Боевики похитили Шохама из дома родителей его супруги в кибуце Беэри 7 октября 2023 г. Менгисту же находился в плену у «Хамаса» в течение 10 лет. Ожидается, что группировка освободит еще четырех заложников – Омера Шем Това, Элию Коэна, Омера Венкерта и Хишама аль-Саида. В ближайшее время военные встретят их.