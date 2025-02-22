Двое освобожденных заложников «Хамаса» прибыли в Израиль
Двое заложников палестинской группировки «Хамас» вернулись на территорию Израиля в сопровождении израильских военных и агентства безопасности Израиля (ISA). Об этом сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Освобожденные пленные прибыли в первоначальный пункт приема на юге Израиля. Они пройдут первичное медицинское обследование и встретятся со своими семьями.
По данным The Times of Israel, 22 февраля были освобождены 40-летний Таль Шохам и 38-летний Авера Менгисту. Боевики похитили Шохама из дома родителей его супруги в кибуце Беэри 7 октября 2023 г. Менгисту же находился в плену у «Хамаса» в течение 10 лет. Ожидается, что группировка освободит еще четырех заложников – Омера Шем Това, Элию Коэна, Омера Венкерта и Хишама аль-Саида. В ближайшее время военные встретят их.
20 февраля Международный Красный Крест передал Израилю тела четырех пленных. Речь идет об останках 83-летнего Одеда Лифшица, 33-летней Шири Бибас и ее сыновей 10-месячного Кфира и четырехлетнего Ариэля. Все они были похищены 7 октября 2023 г.
«Хамас» утверждал, что все четыре заложника погибли при израильском авиаударе. ЦАХАЛ опроверг эти заявления и сообщил со ссылкой на судмедэкспертизу и разведданные, что Кфир и Ариэль были убиты боевиками «голыми руками». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил группировку в жестоком нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа и возвращении пленных.