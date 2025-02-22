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Двое освобожденных заложников «Хамаса» прибыли в Израиль

Ведомости

Двое заложников палестинской группировки «Хамас» вернулись на территорию Израиля в сопровождении израильских военных и агентства безопасности Израиля (ISA). Об этом сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Освобожденные пленные прибыли в первоначальный пункт приема на юге Израиля. Они пройдут первичное медицинское обследование и встретятся со своими семьями.

По данным The Times of Israel, 22 февраля были освобождены 40-летний Таль Шохам и 38-летний Авера Менгисту. Боевики похитили Шохама из дома родителей его супруги в кибуце Беэри 7 октября 2023 г. Менгисту же находился в плену у «Хамаса» в течение 10 лет. Ожидается, что группировка освободит еще четырех заложников – Омера Шем Това, Элию Коэна, Омера Венкерта и Хишама аль-Саида. В ближайшее время военные встретят их.

20 февраля Международный Красный Крест передал Израилю тела четырех пленных. Речь идет об останках 83-летнего Одеда Лифшица, 33-летней Шири Бибас и ее сыновей 10-месячного Кфира и четырехлетнего Ариэля. Все они были похищены 7 октября 2023 г.

«Хамас» утверждал, что все четыре заложника погибли при израильском авиаударе. ЦАХАЛ опроверг эти заявления и сообщил со ссылкой на судмедэкспертизу и разведданные, что Кфир и Ариэль были убиты боевиками «голыми руками». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил группировку в жестоком нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа и возвращении пленных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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