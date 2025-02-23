Армия Израиля заявила об ударах по военным объектам «Хезболлы» в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла «точный удар» по военному объекту в Ливане, где хранились ракетные пусковые установки и оружие, сообщает Telegram-канал израильской армии.
Военные подчеркнули, что 23 февраля ЦАХАЛ атаковала ливанскую территорию, где была выявлена активность группировки «Хезболла». Израильские силы также нанесли несколько ударов на юге страны по ракетным пусковым установкам, которые «представляли непосредственную угрозу для израильских гражданских лиц».
Позднее армейская пресс-служба рассказала о еще одном ударе по территории Ливана, целью которого также стали объекты с ракетами и оружием. Уточняется, что атака произошла в районе Баальбека и на других территориях на юге республики.
26 ноября 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что еврейское государство согласилось на прекращение огня с Ливаном. Причинами этого решения стали необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы израильской армии, а также необходимость разделения фронтов и изоляции радикальной палестинской группировки «Хамас», ожидавшей, что шиитское движение «Хезболла» будет воевать на ее стороне. В конце января соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном было продлено до 18 февраля.