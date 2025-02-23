Украина потеряла 10 ГВт генерирующих энергомощностей

В апреле 2024 г. министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что страна потеряла до 7 ГВт генерирующих мощностей. По его словам, в стране разрушены несколько высоковольтных автотрансформаторов, энергопроизводство практически полностью уничтожено в Харькове. ООН отмечало, что мощности электрогенерации Украины составляли 37 гигаватт до начала российской спецоперации. К осени 2023 г. они сократились на 19 гигаватт.