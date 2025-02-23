Украина потеряла 10 ГВт генерирующих энергомощностей
Украина потеряла 10 ГВт генерирующих энергомощностей, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Мы потеряли 10 ГВт генерирующих мощностей и, соответственно, должны их компенсировать», – сказал он (цитата по ТАСС). Киев работает со странами Запада для поставок необходимого для энергетической инфраструктуры оборудования, добавил Шмыгаль.
В апреле 2024 г. министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что страна потеряла до 7 ГВт генерирующих мощностей. По его словам, в стране разрушены несколько высоковольтных автотрансформаторов, энергопроизводство практически полностью уничтожено в Харькове. ООН отмечало, что мощности электрогенерации Украины составляли 37 гигаватт до начала российской спецоперации. К осени 2023 г. они сократились на 19 гигаватт.
Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской энергетической инфраструктуре, которая, по заявлению российского Минобороны, обслуживает оборонно-промышленный комплекс Украины.
11 апреля прошлого года президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия была вынуждена отреагировать на удары Украины по российским энергетическим объектам ответными атаками. По заявлению Путина, такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины.