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Украина потеряла 10 ГВт генерирующих энергомощностей

Ведомости

Украина потеряла 10 ГВт генерирующих энергомощностей, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Мы потеряли 10 ГВт генерирующих мощностей и, соответственно, должны их компенсировать», – сказал он (цитата по ТАСС). Киев работает со странами Запада для поставок необходимого для энергетической инфраструктуры оборудования, добавил Шмыгаль.

В апреле 2024 г. министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что страна потеряла до 7 ГВт генерирующих мощностей. По его словам, в стране разрушены несколько высоковольтных автотрансформаторов, энергопроизводство практически полностью уничтожено в Харькове. ООН отмечало, что мощности электрогенерации Украины составляли 37 гигаватт до начала российской спецоперации. К осени 2023 г. они сократились на 19 гигаватт.

Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской энергетической инфраструктуре, которая, по заявлению российского Минобороны, обслуживает оборонно-промышленный комплекс Украины.

11 апреля прошлого года президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия была вынуждена отреагировать на удары Украины по российским энергетическим объектам ответными атаками. По заявлению Путина, такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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