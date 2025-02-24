The Economist: Киев будет выплачивать долг за военную помощь США сотни лет

3 февраля 2025 г. Трамп предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Как уточнял спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, Трамп планирует для начала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах. Зеленский предложил американским компаниям инвестировать в совместную добычу ресурсов на Украине. 22 февраля Sky News со ссылкой на украинский источник писало, что Зеленский еще не готов подписать соглашение о редкоземельных металлах с США в связи с несколькими проблемными вопросами.