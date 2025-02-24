The Economist: Киев будет выплачивать долг за военную помощь США сотни лет
Украине придется выплачивать долг за американскую помощь до тех пор, пока сумма не достигнет $500 млрд – на это уйдет сотни лет, пишет The Economist со ссылкой на источники.
По словам украинских чиновников, согласно последней, «катастрофической» версии соглашения с США, от Киева потребуют передать 50% будущей государственной прибыли от природных ресурсов и инфраструктуры в новый инвестиционный фонд американского правительства.
«Взносы будут продолжаться до тех пор, пока фонд не достигнет $500 млрд – эта цифра соответствует сильно завышенным заявлениям [президента США Дональда] Трампа о том, сколько Америка потратила на помощь Украине с начала войны. При нынешних доходах государства на это уйдут сотни лет», – говорится в материале.
23 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не признает задолженность Украины перед США. По его словам, помощь направлялась в виде грантов, а не кредитов. Украинский лидер подчеркнул, что не собирается признавать долг в $500 млрд, «кто бы что ни говорил».
19 февраля Трамп заявлял, что Зеленский «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, который, по мнению американского лидера, не должен был начаться. Республиканец отмечал, что с 2022 г. США потратили на $200 млрд больше, чем Европа, хотя Штаты ничего не получат взамен.
3 февраля 2025 г. Трамп предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Как уточнял спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, Трамп планирует для начала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах. Зеленский предложил американским компаниям инвестировать в совместную добычу ресурсов на Украине. 22 февраля Sky News со ссылкой на украинский источник писало, что Зеленский еще не готов подписать соглашение о редкоземельных металлах с США в связи с несколькими проблемными вопросами.