Каллас: ЕС поддерживает отказ Зеленского проводить выборы
Европейский союз (ЕС) поддерживает отказ президента Украины Владимира Зеленского проводить выборы в стране, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в ходе встречи глав министров иностранных дел (МИД) ЕС.
Каллас заявила, что во время военных действий в стране не нужно проводить выборы. По ее мнению, в ходе военных действий необходимо направить все силы на борьбу с внешней угрозой.
«На выборах мы сражаемся друг с другом, а здесь ситуация, когда есть внешний враг и надо направить все силы против него», – заявила Каллас (цитата по ТАСС).
Как пишет New York Times, перед заседанием в Брюсселе Каллас также рассказала, что в недавнем заявлении президента США Дональда Трампа представлены «российские нарративы». Об этом она заявила, отвечая на вопрос журналистов о том, действует ли сейчас администрация Трампа в интересах «свободного мира» или в интересах России.
Каллас таже считает, что мирные договоренности США и России не будут работать, пока они не получат поддержку ЕС и Украины. Она подчеркнула, что в ЕС предметно не обсуждалась отправка европейских войск на территорию Украины.
Каллас рассказала, что 25 февраля намерена встретиться с госсекретарем США Марком Рубио для обсуждения отношений между ЕС и США, а также переговоров США и России о прекращении огня на Украине, передает Reuters.
18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. На встрече РФ представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны в ней приняли участие Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.