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Каллас: ЕС поддерживает отказ Зеленского проводить выборы

Ведомости

Европейский союз (ЕС) поддерживает отказ президента Украины Владимира Зеленского проводить выборы в стране, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в ходе встречи глав министров иностранных дел (МИД) ЕС.

Каллас заявила, что во время военных действий в стране не нужно проводить выборы. По ее мнению, в ходе военных действий необходимо направить все силы на борьбу с внешней угрозой.

«На выборах мы сражаемся друг с другом, а здесь ситуация, когда есть внешний враг и надо направить все силы против него», – заявила Каллас (цитата по ТАСС).

Как пишет New York Times, перед заседанием в Брюсселе Каллас также рассказала, что в недавнем заявлении президента США Дональда Трампа представлены «российские нарративы».  Об этом она заявила, отвечая на вопрос журналистов о том, действует ли сейчас администрация Трампа в интересах «свободного мира» или в интересах России.

Каллас таже считает, что мирные договоренности США и России не будут работать, пока они не получат поддержку ЕС и Украины. Она подчеркнула, что в ЕС предметно не обсуждалась отправка европейских войск на территорию Украины.

«Могут договариваться, о чем хотят», – заключила глава евродипломатии (цитата по ТАСС).

Каллас рассказала, что 25 февраля намерена встретиться с госсекретарем США Марком Рубио для обсуждения отношений между ЕС и США, а также переговоров США и России о прекращении огня на Украине, передает Reuters.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. На встрече РФ представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны в ней приняли участие Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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