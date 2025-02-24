Каллас: ЕС поддерживает отказ Зеленского проводить выборы

Как пишет New York Times, перед заседанием в Брюсселе Каллас также рассказала, что в недавнем заявлении президента США Дональда Трампа представлены «российские нарративы». Об этом она заявила, отвечая на вопрос журналистов о том, действует ли сейчас администрация Трампа в интересах «свободного мира» или в интересах России.