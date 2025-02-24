Эрдоган и Лавров встретились в Анкаре

Лавров прибыл с официальным визитом в Турцию 23 февраля. Сегодня он и глава турецкого МИДа Хакан Фидан провели переговоры, а затем ответили на вопросы прессы. В частности, стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, российско-американские переговоры и конфликт вокруг Украины, а также ситуацию на Ближнем Востоке.